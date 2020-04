Schaamteloos: winkel verkoopt mondmaskers aan 60 euro per stuk



CVDP

06 april 2020

14u39 0 Antwerpen De Antwerpse politie nam zondagmiddag dertig mondmaskers in beslag van een winkel in de Diepestraat.

Het Orida-fietsteam werd zondagnamiddag door een burger aangesproken omdat een winkel mondmaskers verkocht aan woekerprijzen. De winkel in de Diepestraat werd gecontroleerd en de politie stelde vast dat de masker aangeboden werden voor prijzen tussen de 20 en de 60 euro! De dertig mondmaskers werden in beslag genomen en geschonken aan de spoeddienst van het Stuivenbergziekenhuis. De verkoper in de winkel bleek ook in het zwart te werken.

De voorbije maand probeerden meerdere Antwerpse handelaars om mondmaskers tegen woekerprijzen te verkopen. In een winkel in de Nationalestraat werden mondmaskers verkocht aan 9,99 euro per stuk en een uitbater van een winkeltje in Deurne bood mondmaskers aan voor 3 euro per stuk.