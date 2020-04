Schaamteloos: krantenwinkel verkoopt handgel aan woekerprijzen Sander Bral

01 april 2020

Een politiepatrouille van het wijkteam controleerde maandagnamiddag een krantenwinkel op de Grotesteenweg. Die zou handgel verkopen aan woekerprijzen. Ter plaatse werden inderdaad meerdere flacons aangetroffen die aan veertien euro per flesje te koop waren. Aangezien dit strijdig is met de huidige maatregelen werd de voorraad in beslag genomen. Het wijkteam schonk deze aan de spoeddienst van het Sint-Vincentiusziekenhuis.