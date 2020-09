Scanwagen voor parkeercontroles vanaf nu operationeel Annelin Marien

14 september 2020

13u04 4 Antwerpen In maart dit jaar reed de eerste scanwagen door de Antwerpse straten. Deze wagen detecteert met verschillende ANPR-camera’s nummerplaten van voertuigen om te controleren op betalend parkeren. Na een half jaar uitvoerig testen op straat, wordt er vanaf nu ook effectief gehandhaafd met de scanwagen.

De ANPR-camera’s op het dak van de wagen analyseren 840 beelden per seconde. Hierdoor kan de scanwagen gemiddeld 1000 nummerplaten per uur herkennen. Handhavers weten zo of iemand een bewonerskaart of een andere toelating heeft, of hij of zij voor zijn of haar parkeerplekje heeft betaald. Wie niet betaalt voor parkeren, heeft dus meer kans op een parkeerboete.

“Door de scanwagen wordt parkeercontrole zeer effectief, een welkome aanvulling aangezien betalend parkeren in 2019 stevig is uitgebreid. Parkeerwachters kunnen hierdoor efficiënter worden ingezet. Bovendien zullen de rapportages over parkeerdruk en betalingsbereidheid ook gebruikt worden voor plannings- en beleidsinformatie”, klinkt het bij de stad.

Antwerp City Observer

De huidige scanwagen wordt gehuurd. In de tweede helft van 2021 zal een nieuw (aangekocht) hoogtechnologisch model hem vervangen, de Antwerp City Observer. Deze multifunctionele scanwagen controleert naast betalend parkeren ook foutparkeren. Bovendien zal de Antwerp City Observer data en beelden registreren die onder meer gebruikt kunnen worden om sluikstort en ontbrekende verkeersborden te detecteren. Het aantal scanwagens kan in de toekomst ook uitgebreid worden.

Over inbreuken op de privacywetgeving moeten burgers zich geen zorgen maken volgens de stad. “Alle opgeslagen gegevens op de computers van de scanwagen zijn versleuteld en worden na 24 uur automatisch gewist. Enkel wanneer voor een geparkeerd voertuig geen geldig parkeerrecht is gevonden, worden de overzichtsfoto’s, de locatiegegevens en de nummerplaat van het voertuig opgevraagd. Deze gegevens worden maximaal zeven dagen bijgehouden of direct verwijderd nadat ze zijn opgehaald door de backoffice voor de verwerking van de parkeerretributie.”