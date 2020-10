Exclusief voor abonnees Saxofonist Mattias De Craene speelt nu ook solo: “Het voelt alsof je in je bloot gat wordt gezet” Sander Bral

13 oktober 2020

12u10 4 ANTWERPEN/GENT Concert in droogdok valt in het water. Het is de flauwe maar wel meest gemaakte mop zondagmiddag aan het Kattendijkdok op het Eilandje. Door het kwakkelweer verhuisde het optreden van saxofonist Mattias De Craene naar de loods maar nadien kregen de bezoekers wel een rondleiding in het droogdok en de Scheldetuin. “Maritiem erfgoed terug sexy maken.”

Kunsteducatief centrum Stormkop op de droogdokkensite aan het Kattendijkdok wil naar eigen zeggen het maritiem erfgoed van de stad van onder een dikke laag stof halen en terug aantrekkelijk maken voor een jonger publiek. Eerder deze zomer werd het nieuwe openluchtatelier -en speeljungle in het oud droogdok al geopend en het dok biedt ook onderdak aan een Scheldetuin met eetbare planten die kunnen groeien op het zilte water van de Schelde. In samenwerking met reizend muziekconcept Game of Tones, werd er zondagmiddag opnieuw een concert gegeven om de verborgen parels van de Antwerpse haven te tonen aan een breder publiek.

