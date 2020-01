Sascha (25) begint ecologische ‘wasservice’ The Laundry Hunter: “De was en de strijk doen is voor niemand plezant, maar daar heb ik de oplossing voor” Annelin Marien

23 januari 2020

18u30 5 Antwerpen Van een carrièreswitch gesproken: naast zijn job bij een begrafenisondernemer startte Sascha (25) Goldstein uit Mortsel vorige week met zijn eigen 'wasservice’ The Laundry Hunter. De start-up zorgt ervoor dat de was en strijk bij mensen thuis met een bakfiets wordt opgehaald, en gewassen en gestreken terug wordt bezorgd. “Dit past perfect in het plaatje van de e-commerce die zo gangbaar is vandaag de dag.”

Sascha is 25 jaar en werkt bij een begrafenisondernemer, en door zijn studies Bedrijfsmanagement was hij altijd al geïnteresseerd in het ondernemerschap. Maar het idee voor The Laundry Hunter begon verrassend genoeg toch door zijn job in de begrafenissector. “Twee jaar geleden, ik woonde nog bij mijn ouders, moest ik gaan werken, maar ik merkte dat ik geen propere hemden meer had. Er is toen een kleine discussie ontstaan tussen mijn moeder en mij, omdat ik kwaad werd dat ze geen hemden had gewassen. Met daarop de typische repliek: ‘Wat ga jij doen als je ooit alleen woont?’ Een discussie zoals die in meerdere gezinnen zou voorvallen, maar haar woorden zijn bij mij blijven nazinderen. Ik heb me daarna wat verdiept in de wassector, en ik ontdekte dat er nog wel wat mogelijkheden lagen qua innovatie. Vorige week heb ik dan de website van The Laundry Hunter online gezet. Ik heb er wel wat tijd ingestoken, omdat mensen hun kledij delicaat is en ik wil dat alles tot in de puntjes verzorgd is.”

Ecologisch

Voorlopig is het nog een bijberoep, maar op termijn hoopt Sascha fulltime met The Laundry Hunter bezig te zijn. Het concept: een online platform waar mensen hun was, strijk of droogkuis kunnen doorgeven. Die wordt dan opgehaald waar en wanneer ze willen, in Antwerpen en haar districten. “Daarvoor werk ik samen met wasserijen en droogkuisbedrijven, en voor het transport reken ik op Ovéloo, een Antwerpse start-up die transport met bakfietsen doet. Ik hecht veel belang aan het ecologische aspect.”

Sascha zelf is het aanspreekpunt, en de verbinding tussen klanten en wasserijen via het online platform. “Er bestaan al veel wasserijen, dus ik wil hen vooral hun ding laten doen, maar hen extra mogelijkheden te bieden door mee op mijn platform te stappen. Zij kunnen zich dus nog altijd focussen op de kledij, ik focus me op het connectie tussen klant en wasserij.”

De ophalingen zelf zijn nog niet bezig, Sascha legt nog de laatste hand aan de website en de formules. “De site staat al online om mensen kennis te laten maken met het platform, en ik hoop zo snel mogelijk te kunnen starten”, vertelt hij. “Ik zit ondertussen wel al aan 80 inschrijvingen op één week tijd, zoveel belangstelling had ik niet verwacht. De was en de strijk doen is natuurlijk ook gewoon echt niet plezant, en The Laundry Hunter past dan ook perfect in het plaatje van e-commerce die zo gangbaar is vandaag de dag.”

www.thelaundryhunter.com