Sara (29) werkt dagelijks met seksueel delinquenten: "De typische pedofiel? Die bestaat niet"

09 november 2019

08u12 1 Antwerpen Weinig mensen roepen meer afkeer op dan pedofielen en seksuele delinquenten. Toch komen ook zij, in de meeste gevallen, opnieuw vrij. Forensisch seksuoloog Sara* (29) bezoekt wekelijks geïnterneerde mannen - “vrouwelijke pedofielen bestaan, maar ze duiken amper op” - en begeleidt hen naar een tweede leven. “Leren dat je beter niet op woensdagmiddag naar de supermarkt gaat, dat is voor hen soms al een grote stap.”

Wie zijn je cliënten? Bestaat de typische pedofiel?

“Ik herinner me nog mijn eerste stagedag. Ik kwam binnen in een kamer waar twintig mannen aan tafel zaten. Pas na tien minuten had ik door: ‘dit zijn de cliënten’. Er had net zo goed een buurman tussen kunnen zitten.”

“Het enige ‘typische’ is dat ik enkel mannelijke cliënten heb. Vrouwelijke pedofielen bestaan – ze kunnen net zo goed pedofiele neigingen hebben of misbruik plegen – maar het blijkt een groot ‘black number’. Het idee dat een vrouw in staat is om seksueel geweld te plegen strookt niet met ons moreel beeld, zeker niet als dit tegenover kinderen en tieners is. Een jongen van 15 jaar die ontmaagd wordt door een mooie, jonge vrouw van rond de 30, het blijkt een stereotiep beeld dat niet als onethisch gezien mág worden. Bovendien heerst er nog altijd een groot taboe op mannen die naar de politie te stappen. De angst om niet serieus genomen te worden, de schaamte, het speelt nog altijd.”

Vaak krijgen we de vraag of eigen seksueel misbruik een voorspellende factor is. Dit is niet zo. We zien dat er hogere cijfers zijn van eigen ervaringen met seksueel geweld in de kindertijd bij seksuele plegers, maar een directe oorzaak en gevolg zijn er niet.

“Tussen de mannen die ik bezoek is geen lijn te trekken. De jongste is een twintiger, de oudste in de 70. Ze wonen in allerlei huizen en flats, in grote steden en in dorpen. De feiten die we tegenkomen zijn ook uiteenlopend. Het gaat zowel om hands-on als hands-off feiten, bijvoorbeeld het verspreiden van kinderporno, exhibitionisme, aanranding of verkrachting van minder- en meerderjarigen. Vaak krijgen we ook de vraag of eigen seksueel misbruik een voorspellende factor is. Dit is niet zo. We zien dat er hogere cijfers zijn van eigen ervaringen met seksueel geweld in de kindertijd bij seksuele plegers, maar een directe oorzaak en gevolg zijn er niet.”

Hoe ziet een bezoek aan je cliënten eruit?

“Mijn cliënten zijn mensen die geïnterneerd zijn voor seksuele feiten. Op hun proces zal justitie beslissen over de verdere reclassering. Van de mensen die bij ons terechtkomen, wordt een vrij stabiele situatie verwacht. Omdat het een ambulante begeleiding is, ligt de eindverantwoordelijkheid bij de cliënt zelf om ‘de juiste keuze’ te maken zoals al dan niet naar een park gaan. Leren dat je beter niet op woensdagmiddag naar de supermarkt gaat, dat is soms al een grote stap.”

