Sant’Egidio zoekt vrijwilligers voor

Zomerschool met kwetsbare kinderen CVDP

29 mei 2020

11u59 1 Antwerpen Sant’Egidio is op zoek naar koks, leraren en kunstenaars die deze zomer komen helpen bij activiteiten en vakanties met kwetsbare kinderen.

De christelijke geloofsgemeenschap Sant’Egidio is tijdens de lockdown kansarmen blijven ondersteunen met voeding en andere hulp. De vrijwilligers hielden ook contact met de scholen van de meest kwetsbare kinderen. Nu velen van hen de zomer in eigen land zullen doorbrengen, doet Sant’ Egidio een oproep aan mensen van goede wil om het sociale weefsel in post-coronatijd te helpen herstellen.

Zoals elke zomer organiseert de gemeenschap ook dit jaar activiteiten en vakanties met kinderen uit kansarme wijken, jongeren, ouderen, nieuwkomers, vluchtelingen en mensen met een beperking. Voor enkele vakanties is Sant’Egidio nog op zoek naar koks.

In de lokalen van de Zomerschool van Vrede worden van 15 juli tot 29 augustus op woensdagen en zaterdagen kinderen overdag opgevangen. Dit initiatief is bedoeld voor de meest kwetsbare kinderen die in coronatijd een schoolachterstand hebben opgelopen. Sant’Egidio zoekt hiervoor naar leerkrachten die de kinderen de nodige kennis kunnen bijbrengen. In de Zomerschool wordt ook ruimte geboden voor ontspanning en talentontwikkeling van de kinderen. Daarvoor is Sant’Egidio nog op zoek naar vrijwillige artiesten. De zomerscholen vinden plaats in Merksem, Hoboken, Linkeroever, Borgerhout en Antwerpen-Centrum.

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de website.

