Sant’Egidio herdenkt met wandeling deportatie van joden en Roma tijdens WO II ADA

23 september 2019

08u57 4 Antwerpen Een honderdtal mensen namen zondagavond deel aan de wandeling ter nagedachtenis aan de deportatie van joden en Roma in Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er werd halt gehouden aan het het monument van de Gedeporteerden.

Onder de noemer ‘Wie vergeet, is gedoemd te herhalen’ organiseerde Sant’Egidio een herdenkingswandeling ter herinnering aan de deportatie van joden en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wandeling ging van het Hendrik Conscienceplein, door de Joodse buurt en eindigde op de Belgiëlei aan het monument van de Gedeporteerden.

Na een minuut stilte voor de oorlogsslachtoffers werd het gebed voor de doden, het Kel Malei Rachamim, gebracht door voorzanger Sam Spiegel van de Joodse gemeenschap. Daarna legden jongeren en ouderen van verschillende origine en geloofsovertuiging samen bloemen aan de voet van het monument.

Het Antwerpse luik van de tragedie van de Shoah is belangrijk. Van de ongeveer 25.000 joden die uit België werden weggevoerd, kwamen er circa 15.000 uit Antwerpen. Op nationaal niveau overleefde meer dan de helft van de Joden de bezetting maar in Antwerpen lag dat percentage aanzienlijk lager en had je meer kans gedeporteerd te worden. De laatste jaren is de aandacht voor de Holocaust groeiende, dankzij onder meer het beklijvende boek 1942 van Herman Van Goethem of de roman Wil van Jeroen Olyslaegers.