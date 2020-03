Samuel Alleman allereerste huis-DJ van Karel de Grote Hogeschool: “Studeren kan ook gewoon plezant zijn” David Acke

09 maart 2020

14u29 0 Antwerpen De Karel de Grote Hogeschool heeft voor de eerste keer een huis-DJ onder de arm genomen. Student Samuel Alleman zal tot januari 2021 te horen zijn om de verschillende campussen van KdG in de stad maar ook opleidingen kunnen beroep doen op de DJ. “Op die manier willen we tonen dat studeren ook gewoon plezant kan zijn en kunnen we ons als hogeschool op een originele manier aan de buitenwereld voorstellen”, klinkt het bij KDG. Samuel is dan weer blij dat hij zijn passie kan integreren in zijn opleiding.

Samuel Alleman is een 24-jarige student Sociaal-Cultureelwerk aan de Karel de Grote Hogeschool. Buiten de schoolmuren is hij gekend als DJ All-Man, een kwinkslag naar zijn achternaam maar ook een verwijzing naar wat hij draait. “Ik draai alles maar vooral die klassiekers die we collectief vergeten zijn”, vertelt hij. “Ik draai op trouwfeesten, fuiven, bars, verjaardagsfeesten, eigenlijk overal waarvoor ik gevraagd word.” En nu komt daar een nieuwe bijzondere locatie bij: de campussen van de Karel de Grote Hogeschool. DJ All-Man zal namelijk de geschiedenis ingaan als de allereerste Huis-DJ van de KdG.

Het idee ontstond enkele maanden geleden bij de Online Marketing afdeling van de hogeschool. “We zochten een manier om ons voor te stellen aan de buitenwereld. Traditioneel gebeurt dat met een grote communicatiecampagne met bijvoorbeeld posters of filmpjes maar ditmaal zochten we een andere manier”, vertelt Marnicq Mengels van het online marketing team van KdG. “We wilden de verhalen van onze studenten op een andere manier naar buiten brengen en hoe kan je dat beter doen dan ze dat verhaal zelf te laten vertellen? Door ze zelf te laten zien waar ze goed in zijn, willen we het de kans geven om hun talent te tonen en tonen wij als hogeschool meteen dat studeren ook gewoon plezant kan zijn.”

En of dat het plezant. Samuel twijfelde niet toen hij de vraag kreeg om huis-DJ te worden. “Dit is een geweldige kans die ik krijg van de school. Het mooiste is dat ik mijn passie nu kan betrekken bij mijn studie. Dankzij deze kans groeit de motivatie ook om nog meer voor mijn studie te gaan. Je voelt toch een zekere verantwoordelijkheid tegenover de hogeschool omdat je die kans krijgt”, vertelt de DJ. Zijn taak is om tot januari 2021 de Karel de Grote Hogeschool van muziek te voorzien. “Zo zal ik elke maand een Spotify playlist samenstellen, zal ik draaien op evenementen van de school en kunnen ook opleidingen beroep op mij doen voor hun evenementen.”

Voor zijn carrière als DJ is deze opportuniteit ook een nieuwe stap vooruit. “Ik merk al meteen dat er nieuwe boekingen binnenkomen. Zo zal ik binnenkort draaien op een trouwfeest en zijn er ook al een aantal studentenevenementen die op de agenda staan. Dat KdG mij deze kans geeft waardeer ik enorm. Dat zij aandacht hebben voor dit soort subculturen toont aan dat de school open van geest is en ik hoop dat nog heel wat andere subculturen in de toekomst de kans krijgen om zich te tonen aan het publiek”, besluit Samuel.

Vanaf januari 2021 zal Samuel de fakkel doorgeven aan een nieuwe student.