Sadistische jeugdbende martelt kameraad omdat “hij bij de politie is gaan klikken”: leden riskeren tot 14 jaar cel

BJS

09 oktober 2019

11u03 6 Antwerpen “Een sadistische bende die voor helemaal niets terugdeinst.” Zo omschreef de - naar eigen zeggen “gedegouteerde” - Antwerpse procureur de zogenoemde ‘bende van horen, zien en zwijgen’ die woensdag voor de rechtbank verscheen. Zeven beklaagden riskeren celstraffen tot 14 jaar cel voor een reeks weerzinwekkende feiten. Met als driest dieptepunt: de urenlange marteling van een minderjarige kameraad.

“Wat is er zo grappig?” vroeg de rechter woensdagmiddag aan ‘bendeleider’ Dylan V.A. (19) en zijn kompaan Edwin M. (26). De twee hadden tijdens de zitting zitten grinniken. Aangezien de procureur even voordien voor hen twee een loodzware celstraf van 14 jaar had gevorderd, was dat allerminst gepast. “Er is helemaal niks, mevrouw”, antwoordden de beklaagden. “Het zijn waarschijnlijk de zenuwen.”

Het slachtoffer werd onder meer met een schroevendraaier gestoken, kreeg een brandende sigaret in zijn mond en zijn arm raakte verbrand door een gloeiendhete stijltang. Ook werd geprobeerd om zijn vingers te breken en zijn oog uit te duwen Procureur

Dylan V.A. en Edwin M. vormden, samen met Virginia D.W. (19), Tufik M. (38), Xena B. (20), Ellen C. (20) en Michael H., de ‘bende van horen, zien en zwijgen’. Om bij de “straatfamilie” te horen horen, moest je bereid zijn om ernstige feiten te plegen, slagen te incasseren en zelfs om dingen te bekennen die je niet had gedaan. In veel gevallen gebruikte de bende extreem zwaar geweld.

Vastgehouden en gemarteld

De minderjarige I.J. zat ook bij de bende. Maar hij werd de kop van Jut nadat hij ervan werd beschuldigd dat hij “bij de politie was gaan klikken”. De bendeleden, met Dylan V.A. op kop, waren furieus en besloten hun oud-kameraad I.J. een lesje te leren. De jongeman werd in een appartement in de Tuyaertstraat in Boom tien uur lang vastgehouden en brutaal gemarteld.

“Het slachtoffer werd vastgebonden op een stoel en kreeg verschillende slagen op het gezicht en het lichaam”, vertelde de procureur op het proces. “Daarna goot Dylan V.A. een flesje parfum uit over het slachtoffer en probeerde het in brand te steken. Ellen C. filmde alles en moedigde de andere bendeleden aan terwijl ze het slachtoffer klappen bleven geven.”

“Het slachtoffer werd daarna door Edwin M. en Virginia D.W. met een schroevendraaier gestoken. Die laatste probeerde ook nog zijn oog uit te duwen”, ging de procureur verder. “Het slachtoffer kreeg een brandende sigaret in zijn mond en Dylan V.A. verbrandde zijn arm met een gloeiendhete stijltang. Ook werd geprobeerd om zijn vingers te breken. Dylan V.A. vatte daarna het plan op om het slachtoffer door het raam naar buiten te gooien. Maar dat ging uiteindelijk niet door “omdat het lichaam dan op straat te zien zou zijn”.”

I.J. kon uiteindelijk van een onbewaakt moment profiteren om weg te vluchten. “Hij werd op 29 oktober 2018 in zijn ondergoed aangetroffen op het dak van een tuinhuis in Boom. Hij had een gebroken neus, kneuzingen en brand- en steekwonden over heel zijn lichaam”, aldus het parket.

Plasticfolie om lichaam in te wikkelen

Volgens de procureur was het niet de bedoeling dat de jongeman het zou overleven en vervolgt daarom voor foltering én poging tot moord. I.J. had de bendeleden immers plannen horen smeden over hoe ze hem het best uit de weg konden ruimen. Zo had Edwin M. verteld dat hij via zijn werk aan plasticfolie kon geraken om zijn lichaam in te wikkelen en was Virginia D.W. naar haar zieke oma gegaan om haar van haar autosleutels te beroven, zodat ze zijn lichaam konden vervoeren.

Naast de gruwelijke marteling van I.J. staan de bendeleden ook nog terecht voor een waslijst aan feiten zoals het plegen van diefstallen met geweld, bedreigingen, verboden wapendracht, afpersing, heling en poging tot inbraak. De procureur vorderde voor Dylan V.A. en Edwin M. 14 jaar cel. Virginia D.W., Tufik M., Xena B., Ellen C. en Michael H. werd respectievelijk 12, 6, 8, 9 en 5 jaar cel geëist.

De verdediging trok grote ogen bij het aanhoren van de hoge strafeisen. Advocate Janne Theeuwes, die Dylan V.A. bijstaat, betwistte dat er sprake kon zijn van poging tot moord. “Als mijn cliënt het slachtoffer wilde vermoorden, heeft hij daar ruimschoots de kans toe gekregen. Hij heeft het evenwel niet gedaan.” Theeuwes vroeg de rechtbank om een straf met probatie-uitstel in overweging te nemen.

Het vonnis volgt vermoedelijk later deze maand.