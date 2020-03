Rusthuis getroffen door legionella Patrick Lefelon

01 maart 2020

16u00 0 Antwerpen Het woonzorgcentrum Bilzenhof in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen is getroffen door de legionellabacterie. Zieke bewoners in het zorgcentrum en in het ziekenhuis zijn onderzocht maar volgens de directie is niemand ziek geworden van de legionellabacterie.

De gewone waarschuwingen voor het corona-virus hangen op de toegangsdeuren van het Bilzenhof, een woonzorgcentrum vlakbij het De Coninckplein in Antwerpen. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich eerst te melden bij het onthaal. Daar krijgen zij te horen het rusthuis afgelopen week kreeg af te rekenen met de legionellabacterie.

Buurtzorgmanager Machteld Van Keer: “Er worden in kader van Legionella regelmatig staalnames gedaan van leidingwater. Zo is vorige dinsdag de besmetting ontdekt. Het Zorgbedrijf heeft een Legionella Beheersplan. Dat hebben wij onmiddellijk toegepast. Alle waterkranen en andere aftappunten werden gesloten. Dan heeft er een thermische desinfectie plaatsgevonden. Daarna zijn ook de douchekoppen en de waterleidingen vervangen.”

Het gerucht dat een bewoner zou overleden zijn aan een legionellabesmetting, wordt met klem tegengesproken.

Machteld Van Keer: “Dat klopt niet. Wat we wel gedaan hebben is alle bewoners die klachten hebben over moeilijke ademhaling of problemen ter hoogte van de luchtwegen, preventief zijn onderzocht. Tot nog toe is er geen oorzakelijk verband tussen de gezondheidsproblemen en de legionellabesmetting vastgesteld.”