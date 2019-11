Ruiten Lijnbus mogelijk ingegooid: chauffeur dacht dat hij beschoten werd Jan Aelberts

02 november 2019

23u33 0 Antwerpen Door de inslag van wat vermoedelijk een steen is zijn vanavond twee ruiten van een bus van De Lijn gesneuveld. Even werd er gedacht dat de bus beschoten werd, maar uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat niet te kloppen. Kwaad opzet wordt niet uitgesloten.

De Lijnbus reed op de Krijgsbaan in Hoboken toen een raam aan de linkerkant van de bus uiteen spatte. Een tweede ruit raakte verbrijzeld. De buschauffeur dacht dat het het om geweerschoten ging, maar dat wordt door de politie weerlegd. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de inslag die we gezien hebben niet van een kogel is, maar eerder van een steen”, zegt Sven Lommaert van de Antwerpse politie. “Kwaad opzet is weliswaar niet uitgesloten. Op het moment van de inslag zaten er geen passagiers op de bus. Ook de buschauffeur zelf bleef gelukkig ongedeerd. De zaak wordt verder onderzocht.”