Ruim vier dagen hinder door afbraak van bruggen aan Antwerpen-West ADA

10 augustus 2020

19u11 0 Antwerpen Op de Antwerpse Linkeroever breekt een aannemer deze week de twee bruggen aan het knooppunt Antwerpen-West af die de verbinding maken van de E17 naar de R1/E34 en van de R1/E34 naar de Kennedytunnel. De werken zullen van woensdagavond 12 augustus tot maandagochtend 17 augustus voor de nodige hinder zorgen. Vanaf 20 augustus zal er een nieuw, tijdelijk knooppunt in dienst zijn.

Het knooppunt Antwerpen-West wordt in het kader van de Oosterweelverbinding volledig hertekend, onder meer om de veiligheid ervan sterk te verbeteren. In juli werden al nieuwe bruggen geplaatst voor een knooppunt dat tijdelijk de functie van Antwerpen-West kan overnemen en nu gaan twee bestaande bruggen van Antwerpen-West tegen de vlakte.

Om de afbraakwerken veilig uit te kunnen voeren, worden er vier verbindingen afgesloten met telkens een omleiding als alternatief. Wie van de Kennedytunnel naar de E17 richting Gent wil, zal vlak na de Kennedytunnel de middenberm doorgeleid worden naar twee versmalde rijstroken op het wegdek richting Antwerpen. Van de R1/E34 naar de Kennedytunnel volg je de E17 tot aan de keerbrug in Kruibeke en rijd je vervolgens op de zuidelijke rijbaan van de E17. Van de E17 naar de R1/E34 wordt dan weer een omleiding voorzien via de Kennedytunnel, A12 en op- en afrit 14 Kiel om zo terug naar de Kennedytunnel en E34 te rijden. Voor de oprit Linkeroever verloopt de omleiding tot slot via de Blancefloerlaan, Halewijnlaan, Charles de Costerlaan en R1.

Liefkenshoektunnel tolvrij

Om de verwachte verkeershinder donderdag en vrijdag op te vangen, zal de Liefkenshoektunnel die dagen tolvrij worden gemaakt. De afbraakwerken zullen trouwens zowel overdag als ‘s nachts gebeuren om tijd te winnen, maar dat kan wel voor geluidshinder zorgen.