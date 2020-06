Ruim honderd manifestanten opgepakt in Antwerpen: “Lijnbussen gevuld met mensen die niets verkeerds deden”

Antwerpen

Het ‘Black Lives Matter’-protest in Antwerpen eindigt met een valse noot. Omdat een grote groep betogers zich na de actie in het stadscentrum bleef ophouden, heeft de politie ingegrepen. “Onze tolerantiegrens rond het niet-respecteren van de ‘social distancing’ was bereikt”, luidt het. Zo'n 100 à 150 personen werden door de ordediensten omsloten en met bussen naar het politiekantoor gebracht ter identificatie. Zij mogen een GAS-boete verwachten. Volgens enkele aanwezigen was die reactie echter zwaar overdreven. “Lijnbussen werden gevuld met mensen die niets verkeerds deden.”