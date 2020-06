Ruim drie ton cocaïne gevonden in container met houtskool Patrick Lefelon

30 juni 2020

13u24 4 Antwerpen Een groep Nederlandse jongemannen is in de nacht van donderdag op vrijdag gearresteerd op de terminal 1742 in de Antwerpse haven. Ze waren betrokken bij het uithalen van een lading van 3,4 ton cocaïne die verstopt zat in een container met houtskool.

De container was naar Antwerpen gebracht aan boord van een schip dat uit Paraguay kwam.

De vijf mannen, tussen de 18 en 26 jaar oud, werden ter plaatse gearresteerd door de Scheepvaartpolitie en ter beschikking gesteld van de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze zijn aangehouden. Dinsdag besliste de raadkamer in Dendermonde dat vier van de vijf verdachten in de cel blijven. Vrijdag 3 juli wordt beslist over de verdere aanhouding van de vijfde verdachte. Het onderzoek loopt verder, zegt het parket.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een groep jonge Nederlanders tegen de lamp loopt bij een uithaling. Vorige maand gebeurde al hetzelfde toen een container met inktvis met daarin 4,2 ton cocaïne werd onderschept. Toen werden 12 verdachten, ook allemaal jonge Nederlanders, opgepakt.