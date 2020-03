Ruim 90% van kinderen bleven vandaag thuis. En daar zijn de scholen erg dankbaar voor David Acke Annelin Mariën Ben Conaerts

16 maart 2020

10u21 8 Antwerpen Amper kinderen aan de schoolpoorten in de Antwerpse zuidrand maandagochtend. Ouders lijken de maatregel om kinderen niet naar school te sturen massaal op te volgen. Ruim 90 procent van de Antwerpse scholieren en kleuters blijft thuis, waar zij hun takenpakket afwerken dat ze kregen van de scholen. “Wij zijn ouders erg dankbaar dat ze de maatregel zo strikt hebben opgevolgd”, klinkt het.

Het was een vreemd gezicht aan de poorten van de Antwerpse scholen. Op maandagochtend is het normaal een drukte van jewelste maar niet op deze maandag. Fietsenstallingen bleven leeg, de speelplaats lag er in veel gevallen verlaten bij. Her en der slenterde er een leerling door de schoolpoort. In zowat alle Antwerpse scholen in de zuidrand bleef het stil. Ouders lijken dus massaal de maatregel van de regering te hebben opgevolgd door hun kinderen niet naar school te laten gaan. En daar zijn de scholen erg dankbaar voor.

Borsbeek

De Vrije Basisschool in de De Robianostraat telt normaal 580 kleuters en lagere school leerlingen. Slechts 38 kinderen kwamen opdagen. Dat zijn er nog een paar minder dan aanvankelijk voorzien. De school werkt met een aanmeldingssysteem zodat ze een zicht hebben hoeveel leerlingen ze mogen verwachten. Aanvankelijk stonden er nog 55 ingeschreven. Alle leerkrachten zitten nu samen met de directie om een planning op te maken en een beurtrol te organiseren voor wie de leerlingen gaat opvangen.

Boechout

Hetzelfde verhaal enkele kilometers verder in de Jan Frans Willemsschool. Daar daagden slechts 20 van 400 kleuters en leerlingen op. Hoewel de school veel meer kinderen had verwacht. “Het is even aanpassen voor iedereen maar we hebben een planning gemaakt”, vertelt directeur Marleen Janssens. “De leerlingen die thuisblijven hebben taken meegekregen om het geheugen op te frissen. Dat zijn dezelfde taken die de leerlingen krijgen die wel op school zitten. Op die manier wordt iedereen gelijk behandeld. Nieuwe leerstof wordt er niet gegeven.” Janssens zegt tevreden te zijn dat de maatregel zo goed wordt opgevolgd.

Wommelgem

Ook in Het Oogappeltje bleef het erg rustig; Daar daagden 27 van 270 kleuteres en leerlingen op. “In lijn met de verwachting. We verwachten zelfs dat dat aantal de komende dagen nog verder zal dalen”, vertelt directeur John Moeskop. Ook hier krijgen de leerlingen een takenpakket mee naar huis. Volgens de directeur is er grote bereidwilligheid vanuit het lerarenkorps waardoor de organisatie van deze uitzonderlijke maatregel erg goed is verlopen. In de Boomgaard kwamen 15 van de 212 leerlingen opdagen. Dat is een pak minder dan de 40 die aanvankelijk verwacht werden.

Wijnegem

Kleuterschool Het Notendopje telde maandagochtend slechts 10 van de 170 kleuters. En daar is de school heel tevreden over. “Wij zijn de ouders enorm dankbaar dat ze de opgelegde maatregel zou goed hebben opgevolgd. Wij appreciëren dat enorm”, vertelt directeur Griet Mertens. “We hadden er meer verwacht maar blijkbaar hebben hee wat ouders de maatregel goed opgevolgd. Nu gaan we een planning maken met de leerkrachten om ons de komende drie weken te organiseren. Gelukkig is het goed weer waardoor we met de kinderen buiten kunnen zitten. In deze tijden lijkt ons dat veel beter dan in een gesloten ruimte te zitten. Verder hanteren we de veiligheidsmaatregelen. Nog meer de handen wassen, voldoende afstand houden van elkaar en vooral, blijven herhalen”, aldus Mertens.

Zandhoven

Bij leefschool ‘t Zandhofje waren vanmorgen slechts 7 van de 207 leerlingen aanwezig, drie kleuters en vier kinderen van de lagere school. “We proberen hen zinvol bezig te houden, maar dat is moeilijk met kinderen van zulke uiteenlopende leeftijden", zegt directrice Sabina Van Everbroeck. “We hebben nu zeven kindjes, van 3 tot 11 jaar. Zij mogen in de mate van het mogelijke buiten spelen, en ook in de turnzaal spelen we spelletjes. Deze week gaan we ook nog bakken in de keuken, maar het is geen eenvoudige opdracht om hen nog tot het einde van maart bezig te houden.” Ouders mochten er à la carte kiezen wanneer ze opvang nodig hebben, een hele week of bijvoorbeeld enkel dinsdag en donderdag.

Kontich

In het Sint-Ritacollege in Kontich waren maandag slechts 5 van de 1.613 leerlingen aanwezig. Na een uurtje met de leerlingenbegeleider gingen ze aan de slag met enkele taken. Tussendoor konden ze deelnemen aan wat sportactiviteiten, zoals pingpong en tennis. Ook de leerlingen die thuis blijven, worden niet uit het oog verloren. “Onze leerkrachten willen onze studenten de kansen geven om verder te werken met de leerstof”, zegt directeur Luc Vercammen. “We hebben onze leerkrachten ingedeeld in vakgroepen en die zijn momenteel bezig met materiaal aan te maken. Dat zal online worden aangeboden via het digitaal leerplatform.”

Boom

Een gelijkaardig verhaal geldt voor het OLVI Boom. Ook daar zijn de middelbareschoolstudenten massaal thuisgebleven. Slechts twee leerlingen van de ruim 1.200 studenten daagden op. “Onze leerkrachten hadden in het weekend enkele opdrachten en taken voorbereid”, zegt directeur Lucien Van Zwynsvoorde. “Verder kunnen we terugvallen op educatieve programma en filmpjes die op de openbare omroep en op het internet worden aangeboden. Maar het is niet de bedoeling dat ze zeven uur op een stoel blijven zitten. Zo hebben ze deze voormiddag een wandeling gemaakt.”

Voor de leerlingen die thuis blijven, wordt lesmateriaal aangeboden via het digitaal leerplatform. Onze leerkrachten zijn zelfs bereid om bij de leerlingen die thuis geen internet hebben, de opdrachten in de brievenbus te gaan steken. Het is de bedoeling dat onze studenten zich de komende drie weken zinvol zullen kunnen bezighouden.”

Ranst

In gemeenteschool De Sleutel in Broechem kwamen vandaag een tiental kinderen naar school. Ze zullen er onder begeleiding de taken maken die alle kinderen hebben meegekregen. In gemeenteschool De Driehoek in Oelegem daagden negen leerlingen op. Deze kinderen zullen in de klas bij hun eigen leerkracht blijven. In vrije basisschool Sint-Lucia waren vandaag slechts zes kleuters en acht leerlingen aanwezig. “De ouders zijn zich gelukkig bewust van de ernst van de situatie”, zegt directeur Kevin Francken. “De kinderen zullen zich tijdens de eerste uren bezighouden met taken. Nadien doen ze luchtigere activiteiten zoals knutselen en buitenspelen.”

Hove

In basisschool Regina Pacis in Hove kwamen er vandaag acht kinderen naar school. Omdat scholen opvang moeten voorzien en er geen les mag gegeven worden, mogen de leerlingen veel spelen. Ze hebben ook werkschriften en krijgen mails van de leerkrachten met herhalingstaken. In Basisschool Ritmica in Hove daagden slechts vier kinderen op. “Dat is goed nieuws. We zijn bijzonder onderwijs en hebben veel kinderen met zorg, dus we zijn blij dat er voor bijna iedereen opvang is gevonden.”

Lint

In basisschool De Wilg in Lint kwamen in de voormiddag 30 kinderen naar school en gingen er ’s middags al enkelen naar huis. Omdat het mooi weer was, konden de leerlingen veel buiten spelen. In gemeentelijke basisschool De Lintwijzer waren er voor vandaag 20 kinderen ingeschreven en kwamen er daarvan 14 effectief opdagen. “We zijn blij dat het voor veel ouders gelukt is om opvang te vinden, maar zijn ook bereid om de kinderen op te vangen als ze nergens anders terecht kunnen”, zegt directrice Karen Dierckx. “We vinden het ook belangrijk om het afstandsonderwijs op een eerlijke manier aan te bieden. De kinderen op school krijgen daarom dezelfde herhalingsleerstof als de kinderen die thuis blijven.”