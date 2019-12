Ruim 1,3 ton cocaïne gevonden in container met koffiebonen in Antwerpse haven lh

24 december 2019

15u58

Bron: Belga 2 Antwerpen In het Antwerpse havengebied is maandag bij een logistiek bedrijf 1.363 kilo cocaïne gevonden in een container. Dat meldt het Antwerpse parket. Medewerkers van het bedrijf vonden de drugs in pakketten tussen een lading koffiebonen en verwittigden meteen de politie.

De container in kwestie kwam vanuit Brazilië via Le Havre in Antwerpen terecht. Wie verantwoordelijk is voor de smokkel is niet duidelijk.

De federale gerechtelijke politie is een onderzoek gestart, maar er zijn nog geen arrestaties gebeurd.