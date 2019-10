Rubenshuis krijgt nieuw toegangsgebouw van 23 meter hoog aan Hopland PhT

25 oktober 2019

20u29 1 Antwerpen Als alles een beetje meezit, zullen bezoekers vanaf 2024 het Rubenshuis binnengaan via een 23 meter hoge nieuwbouw aan Hopland 13. Het college keurde vrijdag het schetsontwerp van bureau Robbrecht en Daem goed. Het glazen paviljoen op de Wapper verdwijnt.

Vandaag huisvest de Rubenssite tussen Wapper, Hopland en Kolveniersstraat zowel het Rubenshuis als het Rubenianum. In het Rubenshuis is het oeuvre van de klassieke meester tentoongesteld, het Rubenianum geldt als een hoog aangeschreven internationaal onderzoekscentrum én referentiebibliotheek. De voorbije jaren zijn de bezoekersaantallen sterk gestegen, tot 200.000 in 2018. Extra ruimte is geen luxe. Een masterplan uit 2017 pakt dat probleem aan.

Het ontwerp van Robbrecht en Daem toont een 23 meter hoog gebouw aan Hopland 13. De bezoekers krijgen daardoor driemaal zoveel ruimte. De nieuwbouw biedt plaats aan een Rubens-belevingscentrum, de leeszaal en bibliotheek van het Rubenianum en de kantoren.

De stad wil de definitieve plannen voor de nieuwbouw volgend jaar voorstellen. De bouw is gepland tegen 2022, de voltooiing in 2024.