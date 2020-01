Royal Antwerp F. C. lanceert een eigen podcast met straffe verhalen over de club CVDP

20 januari 2020

15u52 4 Antwerpen Royal Antwerp F. C. lanceert de RAFC Podcast met straffe verhalen over de club.

In deze nieuwe podcast komen unieke duo’s aan het woord die een gesprek houden over The Great Old. In de eerste aflevering zijn boezemvrienden Ritchie De Laet en Kevin Baert te horen. Deze voetballers begonnen samen als jonkies bij de eerste ploeg van Antwerp en speelden later onder andere voor Manchester United. In de podcast vertellen ze onder meer over het Antwerp-gevoel.

Je kan de RAFC Podcast exclusief in de RAFC-app beluisteren. Na het uitvoeren van een laatste update van de RAFC-app vind je de podcast terug onder ‘explore’.