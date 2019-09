Routeplanner Slim naar Antwerpen wordt handiger in gebruik PhT

03 september 2019

19u47 0

Het gebruiksgemak van de website en app van ‘Slim naar Antwerpen’ gaat er weer op vooruit. Zo kun je een persoonlijk profiel aanmaken waarmee het gegeven reisadvies rekening houdt. Voor elke locatie kun je met een vernieuwde mobiliteitskaart uitvissen welke vervoersmogelijkheden er zijn. Ook de info over de wegenwerken op de route is handiger geworden.

In je persoonlijk profiel worden je mobiliteitsvoorkeuren doorgelinkt naar de multimodale routeplanner. Stel dat je geen auto hebt en je enkel met de trein rijdt, zal het systeem dat onthouden. Aanvullend kunnen ook routes met de elektrische fiets of plooifiets worden voorgesteld. De website geeft via labels reistips mee over de snelste, slimste, actiefste of goedkoopste route. Alle trajecten waarvoor je tickets nodig hebt, linken door naar de ticketinfo en de betaalmogelijkheden van de aanbieders. Met één klik kun je het routeadvies van de website naar de app sturen.

Wegenwerken worden voortaan aangeduid met de volledige zone waarop de werken invloed hebben en niet langer met een punt.