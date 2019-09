Route Antwerpen-Londen verantwoord? Stadsbestuur en oppositie verschillen van mening BJS

09 september 2019

16u49 0 Antwerpen “Met de trein duurt het vier uur om van Antwerpen in Londen te geraken, met onze verbinding minder dan een uur.” Zo pareerde Johan Maertens, de CEO van de luchtvaartmaatschappij Air Antwerp, de kritiek dat zo’n korte vlucht ecologisch onverantwoord is. Het Antwerps stadsbestuur treedt de CEO bij: “Op het vlak van snelheid valt deze verbinding niet te kloppen.”

Maandag gingen de eerste vluchten van de nieuwe maatschappij Air Antwerp vanop de luchthaven in Deurne de lucht in richting London City Airport. Oppositiepartij Groen is misnoegd en noemt de heropstart van de route Antwerpen-Londen “waanzin”. “Het is totaal absurd om korte afstandsvluchten in het leven te roepen waar al goede treinverbindingen zijn. We moeten op zoek naar manieren om de CO2-uitstoot te verminderen, niet om ze te verhogen”, zegt Wouter Van Besien, oppositieleider in Antwerpen.

Van Besien pleit ervoor om Antwerpen aan te sluiten op het netwerk van Europese treinverbindingen. “Dat is een verantwoorde investering, die ook zal renderen.”

Het Antwerpse stadsbestuur vindt de verbinding wél verantwoord. “Dit is een connectie die erg belangrijk is voor het zakenleven”, reageert Antwerps schepen Ludo Van Campenhout (N-VA). “Op het vlak van snelheid valt deze verbinding niet te kloppen. Voor veel mensen - bijvoorbeeld wie familie in Londen wil bezoeken en dezelfde dag wil terugkomen - is die gewonnen tijd erg belangrijk.”