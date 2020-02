Rotonde in Rik Woutersstraat wordt uitgebreid tot pleintje BJS

19 februari 2020

09u53 0 Antwerpen De aannemer start op 4 maart met werken aan de kleine rotonde aan de hoek met de Rik Woutersstraat. De werken duren ongeveer een maand.

De kleine rotonde wordt aangepakt en uitgebreid tot een pleintje. Op het pleintje komen twee nieuwe zitbanken, een steltenparcours en een speelkom met stapstenen. In de Piet Verhaertstraat voorziet de aannemer dan weer een nieuwe voetpaduitstulping ter hoogte van huisnummers 23-25. Er komt ook een snelheidsremmer.

Het voetpad aan de hoek van de Piet Verhaertstraat en de Zaanstraat wordt ook uitgebreid. Er komen fietsbeugels en een extra boom. Aan de nieuwe voetpaduitstulping komt ook een nieuwe boom en op het pleintje worden nog eens twee bomen en een toekomstboom (een boom die groot kan uitgroeien) aangeplant.

Wegens de werken wijzigt de rijrichting in de Piet Verhaertstraat. Na de werken moet al het verkeer richting Zaanstraat. In de Rik Woutersstraat blijft de huidige rijrichting behouden, maar moet er aan de andere kant van de straat geparkeerd worden in de toekomst. In beide straten geldt eenrichtingsverkeer.