Rood-witte superheld Bosuilman krijgt eigen stripreeks Philippe Truyts

22 juni 2019

Nu Antwerp FC voor het eerst in 22 jaar weer Europees speelt, mag hun populaire Bosuilman ook een trapje hoger. Zaterdag is het eerste stripboek over de rood-witte superheld voorgesteld in taverne Great Old. "Complete waanzin, een droom die uitkomt", erkent geestelijke vader Sven Hardies. Uitgever Raf Willems denkt al aan twee boeken per jaar.

De knap getekende Bosuilman werd zes jaar geleden geboren. “Mijn eerste cartoons maakte ik op bierviltjes”, vertelt Hardies, in het dagelijks leven grafisch ontwerper én stand-upcomedian. “Ik wou een superheld met een absurd kantje. Hij mocht stout zijn, zonder dat de grappen kwetsend worden. Als ik over andere clubs iets maak, moet die tegenpartij ook met de grappen van Bosuilman kunnen lachen.”

Het eerste boek is een bloemlezing uit de rijke geschiedenis van The Great Old. Cartoons die werden afgewezen voor het clubblad, haalden het boek wel. “Toen Patrick De Cuyper hier de baas werd, weigerden ze 95 procent van mijn cartoons”, lacht hij.

Reeks

Uitgever Raf Willems hoopt dat Bosuilman uitgroeit tot een mooie reeks. “Wellicht brengen we twee boeken per jaar uit: het ene blikt terug op het voorbije seizoen, het andere kan een historisch thema van Antwerp uitdiepen. Een voorbeeld is de Europese finale op Wembley. De volgende boeken worden wel maar de helft zo dik.”

Sven Hardies is niet bang voor een writer’s block. “Ik weet met al mijn ideeën geen blijf. En misschien komt er wel een Bosuilvrouw…”

‘Bosuilman’ kost 15 euro en is te koop in de fanshop en bij Standaard Boekhandel.

Uitgever: willemsuitgevers.com