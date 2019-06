Rondjes draaien op 60 meter hoogte of varen op wildwaterbaan met opblaasbootje: Sinksenfoor verwelkomt vijf nieuwe attracties ADA

04 juni 2019

15u40 0 Antwerpen Tijdens het pinksterweekend gaat de jaarlijkse Sinksenfoor weer van start. Liefhebbers vinden er, naast de gekende attracties en kermiskramen, dit jaar vijf nieuwe attracties.

Zo is er ‘Top of the world’. Dat is een draaimolen met hangzitjes die op 60 meter hoogte ronddraaien, en zo een prachtig zicht op Antwerpen biedt. ‘Tiki Party’ wordt dan weer de meest tropische attractie op de foor. Het kleurrijke geheel met grote maskers bestaat uit een roterende schijf met 5 draaiende gondels. Verder komt er in plaats van een rollercoaster een heuse wildwaterbaan naar de kermis. Durvers beleven op die snelle glijbanen van de ‘River Rafting’ een avontuurlijke tocht in een opblaasbootje.

Ook kunnen ze terecht in het nieuwe spookhuis over drie verdiepingen, de ‘Walking Dead’. Tot slot komt de ‘King Kong Bar’ voor het eerst naar de Sinksenfoor. Dat is een grote chalet met een indrukwekkend gorillabeeld erbovenop, waar bezoekers binnen of op de terrassen op twee verdiepingen kunnen genieten van vers gemaakte cocktails, terwijl dj’s muziek draaien.

Openingsuren

De foor is op vrijdag- en zaterdagnacht open tot 2 uur ‘s nachts. Op alle andere dagen eindigt ze om middernacht. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag opent de foor vanaf 16 uur en op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 14 uur.

Er gelden op de Sinksenfoor strenge geluidsnormen en er is permanent toezicht. Toezichters voeren controles uit op het vlak van brandveiligheid, geluid, licht en overlast. Vanaf 22 uur wordt het geluidsniveau beperkt tot een maximum van 75 dB LAeq, vanaf 23.30 uur tot 70 dB. De geluidsmetingen worden regelmatig uitgevoerd en een halfuur voor sluitingstijd gaat het geluid uit.

Elke dag vanaf de opening tot na sluitingstijd zullen stadstoezichters en politie in uniform en in burger aanwezig zijn op het terrein en in de omgeving. Zij zien erop toe dat alles veilig en zonder overlast verloopt.

Op www.antwerpen.be/sinksenfoor is de info over de Sinksenfoor 2019 terug te vinden, zoals de openingsuren en de ingangen.