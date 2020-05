Ronan Tighe is nieuwe artistiek directeur van Antwerp Symphony Orchestra BJS/BLG

26 mei 2020

15u28 0 Antwerpen De 45-jarige Ier Ronan Tighe is de nieuwe artistiek directeur van het Antwerp Symphony Orchestra. Tighe, van opleiding klarinettist, maakte onder meer al carrière als directeur artistieke planning van het Auckland Philharmonia Orchestra in Nieuw-Zeeland en als artist manager bij IMG Artists. Hij volgt de Nederlander Hans Ferwerda op, die in maart naar het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam trok.

Het Antwerp Symphony Orchestra wilt met de aanstelling van Tighe het groeiende internationale profiel van het cultuurhuis kracht bij zetten. “Steeds meer artiesten van wereldfaam gaan in op de uitnodiging om samen met het orkest te spelen”, klinkt het. “Momenteel bereidt Antwerp Symphony een internationale tournee voor naar Zuid-Korea en China.”

De procedure om een nieuw artistiek directeur aan te stellen gebeurde in het geval van Tighe volledig via videogesprekken. Officieel is hij sinds maandag aan de slag, maar Tighe moet eerst nog zijn vertrek uit Auckland verder regelen. Zijn eerste taak zal volgens Antwerp Symphony Orchestra zijn om het komende concertseizoen, dat in september start onder de noemer ‘Macht & betovering’, verder “coronabestendig” te maken. “Hopelijk kunnen we snel het podium weer op om fantastische concerten te geven”, aldus Tighe vanuit Nieuw-Zeeland. “Het is mijn doel om, samen met chef-dirigent Elim Chan en de muzikanten van het Antwerp Symphony Orchestra, het publiek elk seizoen opnieuw te inspireren, te betoveren en misschien zelfs uit te dagen met een boeiende artistieke programmering en samenwerkingen met de beste gastdirigenten en -solisten.”