Roltrappen Sint-Annatunnel kunnen voortaan ook 's nachts draaien BJS

10 juli 2019

15u43 3 Antwerpen Vanaf zaterdag schakelt het Agentschap Wegen en Verkeer een private bewakingsfirma in die ‘s nachts toezicht zal houden in de Antwerpse Sint-Annatunnel onder de Schelde. Hierdoor kunnen de historische roltrappen ook geactiveerd worden wanneer de lift ‘s nachts defect is.

Het AWV houdt overdag met eigen personeel toezicht in de Sint-Annatunnel, waarlangs voetgangers en fietsers de Schelde kunnen oversteken. Omdat er monitoring ter plaatse nodig is op het oude roltrappensysteem in de tunnel, worden die elke avond tussen 20 en 22 uur uitgeschakeld. Dat leidde bij defecte liften vaak tot vervelende situaties waarbij fietsers een stilstaande roltrap moesten beklimmen. Doordat het AWV nu gaat samenwerken met een externe bewakingsfirma, worden deze situaties in de toekomst vermeden.

“De roltrappen zullen ‘s nachts niet permanent draaien”, verduidelijkt Jef Schoenmaekers van het AWV. “Dat is ook niet nodig voor de capaciteit van de tunnel ‘s nachts. Enkel bij een liftstoring zullen de bewakers de roltrap kunnen inschakelen.”

De extra bewakingsagenten zullen ook bijdragen aan de veiligheid in de tunnel, stelt het AWV. ‘s Nachts worden er geregeld gevallen van vandalisme vastgesteld.