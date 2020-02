Roemeense dievenbende moet 320.000 euro betalen voor diefstal van prijsduiven Patrick Lefelon

03 februari 2020

16u37 2 Antwerpen Drie Roemenen zijn veroordeeld tot 30 maanden cel voor het leegroven van het duivenhok van Frans Bungeneers uit Ranst. Een vijftigtal duiven waaronder zijn drie kampioenen Iron Lady Ellie, Lily en Petra zijn nooit meer teruggevonden. De mannen moeten ook 320.000 euro schadevergoeding betalen. Bungeneers had het dubbele gevorderd.

De diefstal dateert van de nacht van 13 op 14 november 2016. Toen Bungeneers ‘s morgens zijn duiven wilde verzorgen, bleken de hokken voor de helft leeggeroofd. De dieven hadden zelfs zijn fiets en de duivenmanden meegepikt om hun buit naar de klaarstaande auto verderop in de straat te vervoeren.

De diefstal kreeg veel weerklank in het internationale duivenwereldje. De tips stroomden binnen bij Bungeneers zelf, en ook bij de politie. Telkens kwamen drie dezelfde Roemeense namen terug: Vasile P., Petru-Ionel C. en Vasile O.

De Roemeense politie deed huiszoekingen bij de drie verdachten. De duiven van Bungeneers bleven spoorloos maar de politie vond wel duiven die enkele weken eerder in Nederland waren gestolen. Eén verdachte had ook duiven in zijn bezit die in 2012 waren verdwenen bij een kweker in Lokeren.

Op telefoontaps was te horen dat de drie Roemenen ongerust waren na de huiszoekingen. “Je hebt de duiven toch op tijd verhuisd”, vroeg één van de verdachten aan zijn collega. Die antwoordde dat er niets is gevonden.

Zwart circuit

De rechtbank vond dat er voldoende bewijzen zijn om de drie Roemenen te veroordelen. De mannen kenden elkaar omdat zij in dezelfde duivenclub in het dorpje Radauti. Vermoedelijk handelden zij in opdracht. De vermeende opdrachtgever zou voor de diefstal al contact hebben gehad met Bungeneers, maar die zou geweigerd hebben om een duif aan hem te verkopen. Een van de gestolen prijsduiven ‘Iron Lady Ellie’, werd kort nadien voor 30.000 euro verkocht in het zwarte circuit.

Aanwijzingen genoeg voor de rechters om de drie Roemenen te veroordelen tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Zij moeten gezamenlijk de schadevergoeding van 320.000 euro aan Bungeneers betalen. De duivenmelker uit Ranst had op een schadevergoeding van 701.000 euro aangedrongen omdat hij niet verzekerd was tegen diefstal. Blijkbaar zijn verzekeringsmaatschappijen niet happig op het afsluiten van polissen met duivenmelkers omdat het risico op fraude te hoog is.

De rechtbank kent Bungeneers een schadevergoeding van 220.000 euro toe voor de 53 gestolen duiven. Hij krijgt voorlopig ook 100.000 euro extra toegekend voor zijn twee prijsduiven ‘Iron Lady Ellie’ en ‘Lilly’ en voor het feit dat het kweekprogramma met die twee moesten worden stopgezet. Mocht hij het bewijs leveren dat de topduiven, en dus het kweekprogramma, meer waard waren, dan kan die voorlopige schadevergoeding nog hoger worden.