Roemeen die gruwelmoord op Antwerpse Zuid pleegde, wil gevangenisstraf van 30 jaar in België uitzitten: “Daar kom je sneller vrij” BJS

07 februari 2020

15u11 0 Antwerpen Roemeen Ludovic Zetocha (44), die zijn ex-vriendin vijf jaar geleden op het Antwerpse Zuid op gruwelijke wijze vermoordde, wil zijn straf niet langer in zijn thuisland uitzitten. In een Roemeense gevangenis diende een aanvraag in om te kunnen terugkeren naar België. “De detentieomstandigheden zijn in België véél beter én gedetineerden kunnen er sneller voorwaardelijk vrijkomen.”

Ludovic Zetocha werd in mei 2018 door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot 30 jaar opsluiting en 10 jaar terbeschikkingstelling. Eerder had de rechtbank van eerste aanleg dezelfde zware straf uitgesproken. Ons land vond dat Zetocha de straf in zijn thuisland moest uitzitten en stuurde hem dit najaar terug naar Roemenië. Daar belandde hij in de gevangenis van Rahova, nabij hoofdstad Boekarest.

Volgens Roemeense media diende Zetocha daar recent een aanvraag in om terug te keren naar België. Volgens de Roemeen zijn de detentieomstandigheden in ons land véél beter. Bovendien maken gedetineerden in België kans op voorwaardelijke invrijheidstelling nadat ze de helft van hun straf hebben uitgezeten. In Roemenië kan men pas na twee derde straf voorwaardelijk vrijkomen.

Strafvermindering

Nog volgens Roemeense media is Zetocha vanuit de gevangenis een gerechtelijke procedure begonnen in de hoop om strafvermindering te krijgen. De Roemeen vindt dat hij een onwettige straf uitzit. Volgens zijn verdediging is de maximumstraf voor de feiten die hij pleegde in Roemenië ‘slecht’ 25 jaar.

De gruwelijke feiten dateren intussen al van vijf jaar geleden. Slachtoffer Dorina Stef (37) had destijds een punt achter haar kortstondige relatie met Zetocha gezet, omdat hij geweld tegen haar had gebruikt. De Roemeen kon de breuk niet verkroppen en stalkte haar. Hij was in de nacht van 26 op 27 mei 2015 het appartement van haar onderbuur Theo H. in de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid binnengedrongen. De man werd vastgebonden en acht uur lang gegijzeld.

De volgende morgen moest Theo H. roepen dat hij ziek was, zodat zijn buurvrouw Dorina de deur zou openen. Daarna drong Zetocha samen met zijn gijzelaar haar appartement binnen. Het slachtoffer had daarvoor al de politie verwittigd, omdat de geur van sigarettenrook haar deed vermoeden dat Zetocha in het gebouw was.

Toen de politie ter plaatse kwam, trok Zetocha haar het balkon op onder bedreiging van een mes. Hij eiste dat de agenten vertrokken. Toen ze de benedendeur forceerden, sneed hij haar de keel door en duwde hij haar drie verdiepingen naar beneden. De politie slaagde erin Theo H. te bevrijden. De speciale eenheden konden Zetocha, die ook in zijn eigen hals had gesneden, overmeesteren.

Zetocha legde de schuld bij de politiemensen: als zij niet tussenbeide waren gekomen, dan was hij niet in paniek geraakt en zou Dorina Stef nog leven. Getuigen op straat en ook de politiemensen zelf verklaarden echter dat de Roemeen opvallend kalm was.

De verdediging had om een herkwalificatie in “doodslag” gevraagd, omdat Zetocha in een opwelling zou gehandeld hebben. Het hof vond de voorbedachtheid echter bewezen en behield de oorspronkelijke kwalificatie van “moord”. Bij de strafbepaling werd rekening gehouden met de zeer agressieve en narcistische persoonlijkheid van de Roemeens, wat van hem een gevaar voor de samenleving maakt.