Roekeloos rijden, geen rijbewijs, rijverbod en onder invloed van cannabis Jasper van der Schoot

05 oktober 2020

20u33 0 Antwerpen De politie patrouilleerde zondagnamiddag met anonieme voertuigen in de regio West en op Linkeroever om overtreders te betrappen. Eén roekeloze bestuurder reed bijna een van de anonieme voertuigen van de politie aan en werd aan de kant gezet. Hij bleek onder invloed van cannabis en kon geen rijbewijs voorleggen.

Het wijkteam van Linkeroever en het verkeersondersteuningsteam van de regio West patrouilleerden gisterenmiddag met anonieme voertuigen. Er werd een bestuurder opgemerkt die met grote snelheid rondreed en onderwijl obscene gebaren maakte richting andere automobilisten.

Eén van de anonieme patrouilles werd bijna zelf aangereden door een roekeloze bestuurder. Hij werd aan de kant gezet en kon geen rijbewijs voorleggen, want hij was al eerder veroordeeld tot een rijverbod. Om het plaatje af te maken bleek hij onder invloed van cannabis. De politie nam zijn auto onmiddellijk in beslag en de bestuurder zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden.

Er werd ook een motor in beslag genomen die niet correct ingeschreven was. De bestuurder van die motor was eveneens onder invloed van cannabis en verloor zijn rijbewijs. In de regio City (2060 en 2140), waar men ook controleerde, werden maar liefst 151 parkeerboetes uitgeschreven.