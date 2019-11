Rode Neuzen Reporter Emanuelle getuigt over depressie: “Praten helpt écht!” Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Emanuelle Dilles

19 november 2019

11u30

Bron: Rode Neuzen Reporter 0 Antwerpen Tijdens de maand november nemen Rode Neuzen-jongerenreporters over heel Vlaanderen de verslaggeving over Rode Neuzen-acties op zich. “Als de oudste reporter voor Rode Neuzen Dag in mijn regio, vond ik van mezelf dat ik wat gevoeligere thema’s kon aankaarten. Ik heb hierdoor gekozen om getuigenissen van mensen af te nemen. In mijn eerste artikel getuig ik zelf over depressie”, vertelt Emanuelle. In dit artikel doet zij haar verhaal.

“Ik dacht altijd dat het maar normaal was. Normaal om angstig te reageren op elke jongen die een stap dichter zette, normaal om nooit iets te durven zeggen in de klas en om te vertrekken van een fuif wanneer deze net op gang kwam. Ik leefde op mezelf en had dit geaccepteerd, ik maakte mezelf wijs dat ik gewoon geen persoon was voor een relatie, fuiven, spontaniteit en vrienden maken. Pas toen ik in het zesde middelbaar zat en wanneer al mijn vriendinnen een lief kregen terwijl ik een paniekaanval kreeg als een jongen me nog maar uit vroeg, begon ik me te realiseren dat er meer aan de hand was.

Die zomer

“Bij mijn vriendinnen had ik het gevoel dat ik er niet terecht kon, ze begrepen me gewoonweg niet. Mijn ouders bleven ongeduldig wachten tot ik eens met iemand thuis zou komen, terwijl ik met al die angsten in mijn hoofd zat en nergens terecht kon. In de zomer dat ik 18 werd, besloot ik hier iets aan te veranderen en vertelde ik het vol stress aan mijn mama. Zij nam dit serieus en bracht me in contact met een therapeut, die er de begrippen hoogsensitiviteit en angststoornis op plakte. Het bracht me rust dat ik wist wat er met me aan de hand was, maar tegelijkertijd maakte het me onzeker, omdat ik niet wist wat ik nu met mezelf moest.

Niet lang hierna leerde ik iemand kennen waar ik alles tegen durfde te vertellen en die me enorm hard accepteerde. We kregen een relatie die vooral ook trial and error voor mij was, ik had nul ervaring in relaties en alles er rond. Ik wist totaal niet wat ik moest doen in bepaalde situaties. Deze persoon wist vaak goed te reageren op mijn angsten en stelde me gerust. Hij was mijn vertrouwenspersoon, mijn eerste liefde en de persoon waarvoor ik mijn angsten opzij zette.

Depressief

Onze relatie heeft niet lang geduurd en dit heeft me in de diepste put geduwd die ik me kon voorstellen. Ik was mentaal kapot en wist totaal niet hoe ik met mezelf moest omgaan. Ik viel terug in oude gewoontes en deed terug regelmatig aan zelfbeschadiging. Het enige waar ik in kon ontsnappen van mezelf, was in mijn gevoelens neerschrijven op een blog. Verder was ik een soort zombie, ik leefde dag in dag uit in mijn pyjama en had geen gevoelens, noch motivatie om iets te doen. Mijn dokter en psycholoog hadden me die tijd depressief verklaard en ik vroeg om een opname. Dit omdat ik gewoon weg wou zijn van alles en me een tijd op mezelf wou focussen.

De opname

Ik werd geplaatst in de PAAZ, de psychiatrische afdeling van een Algemeen Ziekenhuis, maar ik ben hier nog geen dag verbleven. Ik werd behandeld als een patiënt, terwijl ik me totaal niet zo voelde. Ik had toch niet mijn been gebroken? Ik was depressief en had afleiding en psychologische hulp nodig, geen ziekenhuisbed en hulpverleners in een verpleegsterstenue. Ik walgde van mezelf toen ik in dat bed daar lag, het was net of ik fysiek ziek was en mezelf niet meer kon wassen. Gelukkig begreep de psychiater van dienst mijn situatie en stuurde me diezelfde dag nog naar huis.

Ik zag deze dag als een verloren dag, maar mijn psychologe heeft me doen inzien dat deze dag me de knop heeft doen omdraaien. Ik wil zo niet zijn, ik wil beter zijn en nooit meer in zo’n ruimte belanden. Ik schreef verder op mijn blog en begon zo mijn problemen, met behulp van mijn psychologe, te verwerken. Steeds begon ik een betere versie van mezelf te worden en me in te zetten voor verschillende dingen. Zo heb ik de instagram van mijn school (Karel de Grote hogeschool) een keer overgenomen en mocht ik live op hun Facebookpagina een rondleiding geven op de school. Zulke dingen hielpen enorm om me zelfvertrouwen te geven en die dingen houd ik dan ook altijd bij me. De Rode Neuzen artikels schrijven, geeft me het gevoel dat ik iets doe met mijn ervaringen en ik ben blij dat ik kan helpen om het bespreekbaar te maken. Want praten helpt. Echt.”

Vandaag gaat het een stuk beter met Emanuelle en is zij zelf Rode Neuzen Reporter voor Het Laatste Nieuws. Wie wil, kan nog altijd iets doen voor Rode Neuzen Dag via rodeneuzendag.be