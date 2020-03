Rode Kruis roept op om bloed te komen geven: “Volkomen veilig” Jan Aelberts

16 maart 2020

17u23 0 Antwerpen Het Rode Kruis doet een extra oproep om tijdens de week van ‘Bloedserieus’ toch bloed te komen geven in de donorcentra. Het is volgens de organisatie volkomen veilig.

Een pak minder bloeddonoren hebben zich aangemeld voor de actie ‘Bloedserieus’ van het Rode Kruis die deze week in Antwerpen is gestart. Tijdens die actie worden vooral studenten opgeroepen om bloed te komen geven, maar door de maatregelen tegen het coronavirus zijn die met heel wat minder in 't stad. Het Rode Kruis doet daarom een extra oproep om toch bloed te komen geven in de donorcentra. De mobiele bloedinzamelingen zijn ook allemaal afgelast. Iedereen is welkom van maandag tot en met donderdag in het donorcentrum naast het UZA. Wel vraagt het Rode Kruis eerst een afspraak te maken. De organisatie benadrukt dat het volkomen veilig is. Corona wordt niet via bloed overgedragen.