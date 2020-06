Rode Kruis organiseert voor het eerst nood-bloedinzameling: “We flirten al weken met ondergrens van 6.000 bloedzakjes” Antoon Verbeeck

11 juni 2020

08u26 6 Antwerpen Rode Kruis-Vlaanderen organiseert deze vrijdag voor de allereerste keer een nood-bloedinzameling. Dat doet de organisatie omdat de bloedvoorraad al weken onder druk staat er een groot tekort dreigt. Zo’n 250 donoren tekenen morgen present. “Deze maand moeten we alles op alles zetten”, klinkt het bij Rode Kruis.

Rode Kruis-Vlaanderen, met hoofdzetel in Mechelen, heeft het al enkele weken erg moeilijk om voldoende bloed in te zamelen. Nu de ziekenhuizen zijn gestart met het inhalen van eerder uitgestelde niet-dringende ingrepen is de vraag naar bloed er groot. Bovendien kan er momenteel op minder locaties bloed ingezameld worden. “Een belangrijk deel van de bloedproducten komt van inzamelingen in grote bedrijven maar door het vele telewerk worden daar voorlopig geen inzamelingen meer georganiseerd. Hierdoor lopen we heel veel bloedgiften mis en moeten we creatief zijn om toch meer donoren op onze inzamelingen te krijgen. De extra noodinzameling van vrijdag is daar een voorbeeld van en moet de voorraad weer naar een hoger niveau tillen”, zegt Ine Tassignon van Rode Kruis-Vlaanderen.

Ondergrens

Vrijdag tussen 15 en 20 uur verwacht het Rode Kruis 250 donoren in ‘den Bell’, het administratief gebouw van de stad Antwerpen aan het Francis Wellesplein. Voor een comfortabele voorraad moeten er tussen de 6.000 en 10.000 bloedzakjes in stock zijn. “We flirten nu al enkele weken met die ondergrens van 6.000 eenheden en zijn er zelfs al enkele keren onder gedoken. Dat gebeurt vooral tijdens de weekends wanneer er geen nieuwe bloedproducten binnenkomen. Wanneer er 6.000 of minder bloedzakjes in voorraad zijn, staat de bloedvoorraad zwaar onder druk en is het niet ondenkbaar dat ziekenhuizen de door hen gevraagde bloedproducten niet kunnen krijgen. Dan moeten ze rantsoeneren en kan het zijn dat sommige operaties niet kunnen uitgevoerd worden”, klinkt het.

Het ziet er naar uit dat het de komende twee maanden zeer moeilijk wordt om voldoende bloed in voorraad te hebben. Maar daar kan nu dus nog iets aan gedaan worden Ine Tassignon

Cruciale maand

“Juni is normaal gezien de maand waarin we alles op alles zetten om de voorraad naar omhoog te krijgen”, gaat Tassignon verder. “Onze donoren zijn tijdens juli en augustus met andere dingen bezig en slaan al eens een bloedgift over. We weten dat, dus moeten we ervoor zorgen dat we met genoeg reserve de zomer ingaan om het risico op een bloedtekort tijdens de zomer zo klein mogelijk te houden. Het ziet er naar uit dat het de komende twee maanden zeer moeilijk wordt om voldoende bloed in voorraad te hebben. Maar daar kan nu dus nog iets aan gedaan worden.”

Het Rode Kruis roept iedereen op om deze maand een afspraak te maken op een mobiele bloedinzameling of in één van onze 13 donorcentra via donorportaal.rodekruis.be of het gratis nummer 0800 777 00. “Zo zorgen we er samen voor dat alle patiënten in de ziekenhuizen nu en deze zomer de bloedproducten die voor hen van levensbelang zijn, toegediend krijgen”, klinkt het nog.