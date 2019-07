Robot helpt verlamde vrouw weer stappen: familie start crowdfunding omdat dure therapie niet wordt terugbetaald David Acke

08 juli 2019

15u20 3 Antwerpen Rune Donkers is al elf jaar verlamd aan haar rechterzijde van haar lichaam nadat ze getroffen werd door een beroerte. Verschillende therapieën sloegen niet aan, tot ze terechtkwam bij Trainm in Antwerpen. Een therapie die gebruik maakt van robotica en neurotechnologie. Helaas kost die handenvol geld. Daarom start de familie nu een crowdfunding.

Het moet frustrerend zijn. Al elf jaar vecht je tegen verlamming, verschillende therapieën geprobeerd en wanneer je er eentje vindt waarbij je progressie boekt, blijkt die enorm duur te zijn en komt het ziekenfonds niet tussen. Dat is kort samengevat het verhaal van Rune Donkers (48) uit Antwerpen. Elf jaar geleden, op 8 mei 2008, veranderde een bloedklonter in de hersenen haar leven voorgoed. Ze belandde in coma en werd wakker zonder spraak en met een lichaam dat haar commando’s weigerde uit te voeren.

“Vooral mijn rechterkant van mijn lichaam functioneert niet. Hoewel mijn lichaam eigenlijk fysiek in orde is. Het probleem ligt in de hersenen waardoor mijn lichaam niet luistert naar wat ik vraag”, legt Rune langzaam uit. Want ook haar spraak is aangetast. “Afasie”, vertelt moeder Lutje Visterin (71). “ Dat is een taalstoornis die veroorzaakt wordt door een hersenletsel en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal verstoord is. Heel frustrerend voor Rune.”

Doorzettingsvermogen

Toch boekte Rune al heel wat progressie, voornamelijk door haar wilskracht en doorzettingsvermogen. “Rune probeert heel positief in het leven te staan al zijn er natuurlijk heel moeilijke momenten. Het liefst zou ze opnieuw zelfstandig kunnen leven maar dat zit er momenteel niet in. Regelmatig valt ze omdat ze voorbij haar kunnen gaat”, vertelt Lutje. Maar nu heeft Rune nieuwe moed geput dankzij een nieuwe therapie met behulp van robotica bij het Antwerpse Trainm.

“Ik word in een soort robot gehesen die mij ondersteunt bij het stappen. Zelf hoef ik niet veel te doen. Dankzij de robot stimuleer ik mijn lichaam te stappen en leren mijn hersenen de signalen opnieuw te sturen naar mijn lichaam”, legt Rune uit. En dat werkt. “Op twee maanden heb ik opnieuw wat gevoel in mijn voet en hand, iets wat ik al lang niet meer kon ervaren.” “Bovendien”, vult Lutje aan, “zegt ze na zo een sessie dat ze opnieuw weet hoe ze moet stappen. En dat is heel belangrijk. Nu is het zaak om dit zoveel als mogelijk te herhalen. Idealiter zou ze deze therapie een jaar lang moeten doen.”

10.500 euro per jaar

Maar daar knelt het schoentje. Zo een therapie kost al snel 10.500 euro per jaar en wordt niet terugbetaald door de ziekenkas. “En dat geld is er momenteel niet. We hebben al onze spaarcenten bij elkaar gelegd en kunnen hooguit enkele maanden deze therapie bekostigen”, zucht Lutje. “Het zou zonde zijn moest Rune deze therapie moeten stopzetten net nu ze progressie begint te maken.”

Daarom heeft de familie nu een crowdfunding op poten gezet om geld in te zamelen. “We zien wel hoe dat loopt. We hopen natuurlijk dat bedrag bij elkaar te krijgen maar als dat niet lukt, dan zoeken we een andere manier”, is Lutje hoopvol. “Rune is heel strijdvaardig en wij zullen alles doen om haar in haar strijd te ondersteunen.”

Wie wil helpen kan een bijdrage storten via www.gofundme.comhelp-rune-vooruit. Wie liever op een gewone rekening wat stort kan dat op BE75 0635 8698 7451 .