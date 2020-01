Roald Dahl’s klassieker ‘Charlie and the Chocolate Factory’ volgend jaar als musical in Stadsschouwburg AMK

29 januari 2020

12u16 0 Antwerpen De Antwerpse Stadsschouwburg wordt binnenkort omgetoverd tot Willy Wonka’s chocoladefabriek met de Vlaamse versie van de Broadway en West-End musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Roald Dahl’s klassieker verovert de wereld al meer dan 50 jaar met zijn oompa-loompa’s en tuinen van chocolade, in december 2021 kan het Antwerpse publiek genieten van de musical over Willy Wonka’s chocoladefabriek.

Roald Dahl publiceerde het boek ‘Charlie and the Chocolate Factory’ in 1964, dat voor een eerste keer verfilmd werd in 1971 met Gene Wilder in de rol van Willy Wonka. In 2005 volgde de remake door Tim Burton met Johnny Depp in de hoofdrol.

“Het verhaal van Charlie en Willy Wonka kent iedereen, het boek van Roald Dahl is een klassieker. We hebben de voorstelling in Londen gezien en het creatieve vat waaruit je als producent mag tappen om dit kleurrijke verhaal op het podium te brengen, is gigantisch. De zoektocht naar onze eigen Willy Wonka zal snel starten. Maar ook de rest van de casting wordt een avontuur. Anders dan bijvoorbeeld op Broadway zullen alle kinderrollen, waaronder Veruca Salt, Mike Teevee en natuurlijk ook Charlie Bucket, door kinderen worden gespeeld”, zo klinkt het bij producent Deep Bridge.

De Vlaamse versie van de musical ‘Charlie and the Chocolate Factory’ speelt vanaf 16 december 2021 in de Antwerpse Stadsschouwburg. Vanaf 5 februari 2020 kan je je Golden Tickets boeken op www.deepbridge.be. De eerste twee weken van de ticketverkoop geldt een lanceringskorting.