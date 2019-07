Rivierloodsen sceptisch over nieuwe Scheldebrug: “Wie wil er brug gebruiken die meerdere keren per dag 45 minuten niet toegankelijk is?” David Acke

03 juli 2019

14u38 2 Antwerpen Komt de Scheldebrug er of komt hij er niet? Als het van de rivierloodsen afhangt, mag het gerust bij de plannen blijven. De Beroepsvereniging van Loodsen hekelt dat ze nooit gehoord zijn in het debat en wijzen op de grote meerkost, de gevaren en de te optimistische voorstelling van de brug door het stadsbestuur. “Wie gaat een brug willen gebruiken die meerdere keren per dag minstens 45 minuten niet open is?”

Het Antwerpse stadsbestuur droomt van een fietsbrug over de Schelde en is volop bezig met zogenoemde ‘Brugdagen’, infomomenten voor Antwerpenaars die op die dagen hun zegje kunnen doen over hoe ze die nieuwe verbinding tussen linker- en rechteroever het liefst gerealiseerd zien. Maar wie zijn zegje niet heeft mogen doen zijn de rivierloodsen die dagelijks instaan voor de veilige en vlotte scheepvaart op de Schelde.

Nooit bevraagd

“Groot was dan onze verwondering dat wij als rivierloodsen nooit bevraagd werden over de nautisch-technische vereisten voor een veilige doorvaart van een brug over een snelstromende rivier als de Schelde, de ernstige implicaties ervan voor de toegankelijkheid van onze stad voor cruiseschepen en de negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid van de vele bedrijven gelegen voorbij de brug”, vertelt Yves Verspreet, woordvoerder van de Beroepsvereniging van Loodsen (BVL).

De BVL, niet te verwarren met de Brabo-dokloodsen, stapte dan maar samen met haar Technische Werkgroep Antwerpen (TWA) op eigen houtje naar de Vlaamse Waterweg om de haalbaarheid van dit project af te toetsen. “Ondertussen gingen de rivierloodsen aan de slag samen met het Waterbouwkundig Labo in Borgerhout om aan de hand van een simulatie na te gaan of de berekeningen die de stad liet uitvoeren, wel kloppen. Uit de simulaties in het Waterbouwkundig Labo bleek al gauw dat de scheepvaart met zware hinder te maken zal krijgen, dat er een groot veiligheidsrisico is en dat er heel wat extra kosten zullen bijkomen omdat er meer sleepboten nodig zullen zijn.”

Onrealistisch

Zo is de doorvaarbreedte van tachtig meter volgens de BVL te weinig en moet die minstens honderd meter zijn. Ook de brughoogte van negen meter is volgens hen veel te laag en moet die opgetrokken worden naar twaalf meter. “Bovendien is de geplande doorvaartijd van 10 minuten onrealistisch. De brug moet reeds geruime tijd voor de doorvaart ontruimd zijn. Na de doorvaart van het zeeschip zal de gebruikte sleepboot terugkeren en opnieuw de brug moeten passeren. Dat betekent dat de brug al snel 45 minuten tot een uur niet bereikbaar zal zijn voor fietsers en voetgangers. En dit veel meer dan de nu vooropgestelde vijf keer per dag. Wie zal die brug dan nog willen gebruiken?”, aldus Verspreet.

De BVL hebben hun opmerkingen gebundeld in een schrijven aan onder andere minister Ben Weyts, havenschepen Annick De Ridder, burgemeester Bart De Wever, schepen van Mobiliteit Koen Kennis, CEO van de Antwerpse haven Jacques Vandermeiren en andere stakeholders in het Antwerpse scheepvaartgebeuren. Bedoeling is deze beleidsmensen te laten stilstaan bij de impact die de plaatsing van deze fietsbrug zal hebben op de vlotheid en de veiligheid van de scheepvaart op dit gedeelte van de Schelde, alsook de economische gevolgen en het uiteindelijke kostenplaatje dat veel hoger zal komen te liggen dan oorspronkelijk geraamd werd.

Stad: “droom waarmaken”

De stad vindt het een goede zaak dat de loodsen hun bezorgdheden uiten wat betreft de nautische toegankelijkheid van de fiets- en Scheldebrug. “Die werden overigens al op tafel gelegd na een eerdere brief van de BVL, waarna er een bijkomend onderzoek naar de nautische toegankelijkheid van de brug werd opgestart. Dat onderzoek zal pas begin 2020 afgerond zijn”, klinkt het.

Schepen voor Haven en stadsontwikkeling Annick De Ridder: “Uiteraard is de nautische toegankelijkheid en veiligheid zeer belangrijk voor de fiets- en Scheldebrug en moet scheepvaart mogelijk blijven. Dat heb ik ook meegegeven in mijn gesprek met de loodsen. Maar we hebben ons ook als stadsbestuur geëngageerd om onze schouders onder dit project zetten om de Antwerpenaar deze langverwachte droom te geven. We zijn vastbesloten om beiden met elkaar te verzoenen.”