Rivierenhof deels onder water na breuk in waterleiding CVDP

27 juli 2020

11u22 4 Antwerpen Maandagochtend heeft het westelijke deel van het Rivierenhof onder water gestaan door een breuk in de waterleiding. Het lek werd gedicht en de schade bleef beperkt.

De breuk zorgde voor wateroverlast aan de westelijke parking ter hoogte van de grens van Deurne en Borgerhout. Een speeltuin en enkele sportvelden in de buurt stonden onder water. “Een attente burger belde ons vanmorgen rond half 9 om het probleem te melden”, vertelt een medewerker van het Rivierenhof. “De overstroming bleek het gevolg te zijn van een flinke breuk in een waterleiding. Het lek raakte snel gedicht en de leiding wordt verder opgevolgd door Waterlink. We hebben geluk gehad dat het tijdens de ochtend en niet tijdens de nacht heeft plaatsgevonden, wan als het pas later was opgemerkt waren de gevolgen erger geweest.”