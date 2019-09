Ripdeal draait uit op bloedbad: Antwerpse bende staat terecht voor dubbele drugsmoord Patrick Lefelon

17u59 3 Antwerpen Een Antwerpse bende met de twee broers T. uit Deurne staat vanaf woensdag terecht voor de dubbele drugsmoord in het Nederlandse Hooge Zwaluwe. Een cocaïneverkoop draaide op 14 oktober 2015 uit op een bloedbad. De Nederlanders Brian Dalfour (47), captain van de beruchte motorclub No Surrender, en zijn vriend Muljaim Nadzak (34) werden doodgeschoten. De Antwerpenaars ontkennen dat zij de daders zijn.

De Antwerpse bende was vier jaar geleden naar een afgelegen vakantiehuisje op de dijk in Hooge Zwaluwe, bij Breda, gelokt om daar 15 kg cocaïne aan te kopen. Kostprijs 390.000 euro. De drugsdeal bleek achteraf een hinderlaag te zijn. Zodra de Antwerpenaars met hun geld in het huisje waren, vielen enkele Nederlanders verkleed als politiemannen binnen. Zij wilden de 390.000 euro pikken.

Ripdeal

De ripdeal draaide echter uit op een bloedbad. Er werd met minstens vier verschillende wapens geschoten. Eén van de Antwerpse verdachten, Michaël H. verklaarde achteraf: “We hebben ons letterlijk een weg naar buiten moeten vechten. We wilden zo snel mogelijk weg.”

De politie vond in het vakantiehuisje de stoffelijke overschotten van Brian Dalfour en zijn vriend Muljaim Nadzak. De dagen nadien werden vijf verdachten gearresteerd. Samir T. uit Deurne kreeg in het ziekenhuis van Breda de boeien om. Hij was daar binnengebracht met schotwonden. Ook zijn broer Ghalid werd opgepakt, net als Michaël H. uit Wilrijk, Mohamed L. uit Sint-Katelijne-Waver en Youssef C. uit Antwerpen. Enkele verdachten zaten meer dan een jaar in voorarrest.

In november 2016 werden ongeziene veiligheidsmaatregelen getroffen voor de reconstructie van de dubbele moord in het vakantiehuisje. De Antwerpse verdachten waren doodsbang voor wraakacties van No Surrender, de motorclub van Dalfour. De reconstructie alleen heeft de Nederlandse justitie 1,2 miljoen euro gekost.

Wapens verdwenen

De Nederlandse officier van justitie staat voor een moeilijke opdracht tijdens het moordproces. Er zijn weinig concrete bewijzen tegen de vijf Antwerpenaars. Zij houden vol dat zij ongewapend naar het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe trokken, dat ze daar werden vastgebonden, dat er een vechtpartij ontstond, dat ze voor hun leven moesten vechten en dat ze niet hebben geschoten. Beiden dodelijke slachtoffers zouden nog hebben geleefd toen zij vluchtten.

De Antwerpenaars vinden vooral de dubbelrol verdacht die de Nederlandse verdachte Roy O. volgens hen speelde. Hij zou hen als bemiddelaar in de val hebben gelokt en na het schieten geld, drugs en wapens, hebben meegenomen.

Eén grote troef

De officier van justitie heeft wel één troef in handen: de sms-berichten die Brian Dalfour en zijn vriend Muljaim Nadzak verstuurden met hun beveiligde pgp-telefoon. De Nederlandse justitie heeft de server van die telefoons gekraakt en heeft zo de berichten kunnen recupereren. Daarin staat tot in de details te lezen hoe de beroving van de Antwerpenaars moest gebeuren.

De vraag is of de Antwerpenaars inderdaad ongewapend naar Hooge Zwaluwe zijn getrokken. De officier van justitie vindt dat ongeloofwaardig als hij de balans van de schietpartij bekijkt: twee doden en een gewonde aan de kant van de Nederlanders en slechts één gewonde aan de kant van de Antwerpenaars.

De rechtszaak in Breda wordt gespreid over 10 zittingsdagen. De uitspraak staat gepland op 27 november.