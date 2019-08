Ringland stuurt wake-upcall uit naar toekomstige regering met video Annelin Marien

14 augustus 2019

11u47 0 Antwerpen “Beste politici, kom uw belofte na, maak Ringland waar!”, klinkt het in een video die Ringland als wake-upcall verstuurde. Daarmee roepen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal de onderhandelaars voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering op om concreet werk te maken van hun verkiezingsbeloften aangaande de volledige overkapping van de Oosterweelverbinding.

In het filmpje is te horen dat slechts 3,7 kilometer overkapping van de ring is toegezegd, maar Ringland wil een volledige overkapping. “De startnota van Bart De Wever blijft nog erg vaag over infrastructuurprojecten en duurzame vervoersmiddelen.”, klinkt het bij Ringland. “Wij verwachten van de onderhandelaars van N-VA, Open VLD en CD&V een meer gedetailleerde uitwerking van het Toekomstverbond. De Oosterweelverbinding en de volledige overkapping van de Antwerpse Ring worden niet genoemd, terwijl dat voor Vlaanderen veruit de belangrijkste infrastructuurprojecten zijn in het komende decennium.”

Bouwaanvraag

De Antwerpse burgerbewegingen Ringland, stRaten-generaal en Ademloos rekenen erop dat de onderhandelaars een duidelijk stappenplan opstellen van de eerste leefbaarheidsprojecten naar de volledige overkapping. “Tijdens de vorige legislatuur zijn daarover in het Toekomstverbond belangrijke beslissingen genomen. Voor de komende regeerperiode moeten die herbevestigd én verstevigd worden. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bouwaanvraag voor de Oosterweelverbinding. Die voorziet nog niet in die afgesproken maximale overkapping.”, zegt Ringland.

Duurzame vervoersmiddelen

“Naast de overkapping moet onder meer de A102 concreet gepland worden, als cruciaal onderdeel van het Haventracé. Voorts zal het ‘Routeplan 2030’ de nodige investeringen vergen. Zonder middelen is de noodzakelijke modal shift naar duurzamer vervoer immers niet te realiseren. Ook die belofte in de startnota blijft nog vaag. We dringen er daarom op aan dat de onderhandelaars de komende weken de daad bij het woord voegen.”