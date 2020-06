Ringland, Ademloos en stRaten-generaal hebben géén bezwaar tegen bouwaanvraag Oosterweel: “We willen wel Toekomstverbond bijsturen” PhT

29 juni 2020

16u47 0 Antwerpen De Antwerpse burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal hebben beslist om geen bezwaarschrift in te dienen tegen de gevraagde omgevingsvergunning voor de Oosterweelverbinding. “Vanuit diverse overwegingen nemen we een positief standpunt in”, zo deelden ze maandag mee.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot zaterdag 4 juli. Vorige week diende actiecomité ’t Schijnverbond een gezamenlijk bezwaarschrift in. Een knelpunt voor hen is onder meer de gecompliceerde, ‘dikke’ Hollandse Knoop bij Schijnpoort en het Sportpaleis.

Losse schroeven

De drie burgerbewegingen hebben zo hun redenen om geen bezwaar neer te leggen. Pol Van Steenvoort (Ringland) wijst erop dat de Oosterweelplannen onderdeel zijn van het Toekomstverbond dat de burgerbewegingen mee hebben onderhandeld. “Kieperen we dit van tafel, dan zetten we het Toekomstverbond op losse schroeven. We hebben drie jaar meegetekend aan de plannen. Onze voorwaarde was dat Oosterweel ‘light’ moest zijn (minder capaciteit dan oorspronkelijk was voorzien, red.). Wel, de plannen zijn nu zo ‘light’ als mogelijk.”

“Overkapbaar”

Verder steunen de burgerbewegingen ook de minder-hindermaatregelen in het voorstel die helpen om een modal shift van 50/50 (helft van de verplaatsingen met ander vervoer dan de auto) te bereiken tegen 2030. “En wat nu op tafel ligt, is overkapbaar”, zegt Ringland. “Het is nog niet gegund en er moet nog geld worden gevonden maar het is een eerste stap op weg naar een volledige overkapping.”

Manu Claeys (stRaten-generaal) beklemtoont dat de burgerbewegingen in het najaar het Toekomstverbond willen bijsturen. “De gesprekken zullen dan onder meer gaan over het dichtleggen van de gaten die er nog zijn in de Oosterweelverbinding.”