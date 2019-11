Ringfietspad onder Stenenbrug geopend Jan Aelberts

06 november 2019

15u45 0 Antwerpen In Borgerhout is woensdag het vernieuwde Ringfietspad van de Stenenbrug tot de Luitenant Lippenslaan geopend. Fietsers kunnen er voortaan zonder hindernissen door rijden. Er werd meteen ook een geluidsberm aangelegd langs het fietspad, volgens de stad de eerste leefbaarheidsmaatregel van het Toekomstverbond rond de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Antwerpse ring.

Het vernieuwde Ringfietspad is vier meter breed - één meter breder dan het vorige - en ernaast ligt een onverharde wandelzone van 1,8 meter.

De heraanleg had vooral als doel om fietsers niet meer in conflict te laten komen met het andere verkeer. “Fietscomfort en veiligheid gingen hand in hand bij deze heraanleg”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). “Iets voorbij het speelpleintje aan de Joe Englishstraat kunnen fietsers voortaan onder de Stenenbrug doorrijden naar de Collegelaan en zo het drukke kruispunt bovengronds vermijden.”

5.400 boompjes

Langs het Ringfietspad werd ook een groene berm aangelegd die als geluidsberm kan dienen langs de Antwerpse ring. De berm zal wel pas echt werken na het aanplanten van 5.400 boompjes en struikgewas. Dat gebeurt zodra de temperaturen het toelaten, zegt de stad. “In de zomer van 2020, nadat het nieuwe aangeplante groen de kans heeft gekregen om in bloei te komen, gaat de UGent opnieuw objectieve geluidsmetingen doen”, zegt Kennis. “Je voelt nu al dat de geluidsdruk op het fietspad verlaagd is en ik ben dan ook zeer benieuwd naar de officiële resultaten.”