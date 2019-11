Ringdagen in vernieuwde Handelsbeurs lokken veel volk BJS/BLG

27 november 2019

07u58 0 Antwerpen In de Antwerpse Handelsbeurs is dinsdag de eerste van twee Ringdagen van start gegaan in het bijzijn van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, leden van het stadsbestuur en vertegenwoordigers van de actiegroepen Ademloos, stRaten-generaal en Ringland. Het gaat om de derde reeks Ringdagen die de bezoeker informeren over de stand van zaken in de dossiers van de Oosterweelverbinding en de leefbaarheids- en overkappingsprojecten die ermee gepaard gaan.

De opening van de infomarkt lokte dinsdagmiddag meteen honderden nieuwsgierigen, al had dat ook met de locatie - de pas gerenoveerde Handelsbeurs - te maken. Medewerkers van “De Grote Verbinding”, de huidige naam van het samenwerkingsproject tussen overheid, actiegroepen en experts, leiden er de bezoeker rond en geven indien gewenst een extra woordje uitleg bij de gepresenteerde projecten.

De voornaamste nieuwigheid van deze Ringdagen bestaat uit de presentatie van de zeven geplande Ringparken, waarin de 18 eerder door de Vlaamse regering geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten zijn gehergroepeerd. Ook het concept van een nieuwe Scheldebrug ter hoogte van het Zuid komt aan bod, net als de meest recente wijzigingen aan het ontwerp van de Oosterweelverbinding. Over enkele delen van het traject bestaat immers nog discussie tussen de verschillende stakeholders. Na aanpassingen aan de plannen voor de zone Noordkasteel en voor de Groenendaallaan, werd er onlangs ook progressie gemaakt in het dossier van de “Hollandse Knoop” nabij Schijnpoort, al zit dat laatste nog niet in de officiële plannen.

“Reuzenstappen gezet”

“Overheden, experten en burgerbewegingen hebben samen reuzenstappen gezet in een aantal cruciale onderdelen van de Ringzone”, zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA). “We willen dit werk graag voorleggen aan de Antwerpenaren en ook hun mening horen. Want de dialoog blijft centraal staan in dit proces.”

De Ringdagen zijn ook woensdag open van 15 tot 21 uur.