Rijden onder invloed en met rijverbod: politie zet meer dan duizend wagens aan de kant Sander Bral

20 januari 2020

De verkeerspolitie controleerde zondag bestuurders aan de Leuvenstraat en aan de Noorderlaan. Doel van de actie was om bestuurders op te sporen die onder invloed van drugs of alcohol achter het stuur kropen.

Aan de Noorderlaan controleerde de politie 905 voertuigen. Drie personen reden onder invloed van alcohol. Vijf buitenlandse bestuurders hadden nog een openstaande boete, die moesten ze meteen betalen. Eén persoon was aan het gsm’en en rijden tegelijk. Iemand droeg zijn gordel niet en kreeg daar een boete voor. Een motorrijder droeg geen geschikte kledij. Twee bestuurders reden rond tijdens een rijverbod. Hun voertuig werd ingehouden.

In de Leuvenstraat moesten 142 voertuigen aan de kant. Van de vier bestuurders die onder invloed van drugs of alcohol reden, kreeg de helft een onmiddellijk rijverbod van vijftien dagen. Ook daar reed een bestuurder rond terwijl zijn rijbewijs al ingetrokken was. Een voertuig was niet ingeschreven en een ander voertuig was niet verzekerd. Dat laatste werd in beslag genomen. Twee auto’s hadden geen geldige keuring. Een persoon kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking omdat hij een keine hoeveelheid cannabis op zak had.