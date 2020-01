Rijbewijs onmiddellijk ingetrokken en bezoekje aan politierechter: verkeersteam heeft handen vol bij controle Sander Bral

11 januari 2020

12u19 0

Het verkeersondersteuningsteam van de lokale politie heeft vrijdag in de hele regio West controles gedaan op het verkeer. Aan de Frankrijklei stonden de agenten te wachten aan het rode verkeerslicht. Achter hen zagen ze een bellende bestuurder. Toen ze hem daar op wilden aanspreken, zagen ze ook dat hij en de passagier hun veiligheidsgordel niet om hadden. Toen de bestuurder zijn raampje open draaide, roken de agenten al meteen een cannabisgeur. De speekseltest die volgde was positief. De bestuurder moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren.

Aan de Leopoldstraat werd nog bestuurder betrapt die bellend reed. Op de koop toe parkeerde hij daarna zijn wagen op het voetpad. Bij controle kon de bestuurder geen identiteitskaart, rijbewijs, verzekeringsbewijs en inschrijvingsbewijs voorleggen. Zijn verzekeringsmaatschappij meldde dat het voertuig niet geldig verzekerd was. Hij had wel een voorlopig rijbewijs, maar dat was al bijna drie maanden vervallen. Zijn voertuig werd getakeld en hij het mogen gaan uitleggen bij de politierechter.

Verder kregen er nog 34 bestuurders een proces-verbaal omdat ze hun mobiele telefoon gebruikten. Aan de Leopoldplaats betrapte de politie zestien bestuurders die het gebodsbord dat de juiste richting aanduid negeerden.

Verder had een leerling-bestuurder te veel passagiers aan boord. Bovendien had hij de ‘L’ niet aangebracht. Drie bestuurders van een auto en één fietser negeerden het rode verkeerslicht. Nog één reed door oranje. Aan de Leopold De Waelplaats kon het verkeersondersteuningsteam een auto stoppen die met onaangepaste snelheid reed en andere auto’s inhaalde over de tramsporen. Tot slot werden nog een aantal foutparkeerders beboet: tien auto’s stonden foutief geparkeerd in een woonerf, vier op het voetpad, acht in een voetgangerszone en één bestuurder parkeerde onrechtmatig op een plaats die voorbehouden is voor mindervaliden.