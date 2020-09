Restorecensie. Gå Nord: gastronomische brunch op een zonnig terras

Antwerpen

In Park Spoor Noord vind je het sfeervolle Gå Nord, waar je zowel kunt dineren, iets drinken in de bar als brunchen op zondag. Het restaurant is gevestigd in een industrieel koetshuis uit 1900: binnen is de zaak modern en in Scandinavische stijl ingericht met een gigantische open keuken, maar wij nemen buiten plaats op het zonnige terras voor een brunch op een luie zondag. Tijd om aan te schuiven voor een nieuwe aflevering van onze restaurantrecensies