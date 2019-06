Restauratie werken Steen jaar ver: “Over één jaar dé toegangspoort tot Antwerpen” ADA

28 juni 2019

18u55 10 Antwerpen De stad maakt van Het Steen het toeristisch onthaalcentrum van Antwerpen waar bewoners en bezoekers terechtkunnen voor informatie, tickets, boekingen en exposities. De werken zijn een jaar bezig en zitten op schema. In het najaar 2020 moet alles klaar zijn.

Na de restauratie- en renovatiewerken wordt Het Steen de toeristische toegangspoort tot Antwerpen met een cruiseterminal, onthaalcentrum en stadswinkel. Daarnaast vertelt een interactief belevingsparcours bezoekers en bewoners meer over de geschiedenis en de identiteit van de stad en het gebouw zelf.

“Ondertussen zijn de werken een jaar bezig en leek het ons de moment om een stand van zaken te geven”, vertelt schepen Koen Kennis. “Het Steen is het oudste gebouw van de stad maar stond er een beetje te verkommeren. Toeristen kwamen via de poort binnen maar botsen telkens op een gesloten deur. Over een jaar moet dit de toegangspoort tot Antwerpen zijn.”

Het achterste deel, de nieuwbouw die dateert uit de jaren ‘50 is ondertussen volledig afgebroken. Daar komt een gloednieuw bezoekers- en belevingscentrum voor toeristen én de Antwerpenaar. “Toeristen die toekomen met de zee- of riviercruise zullen hier een impressie krijgen van wat er in de stad te beleven valt”, aldus de schepen.

Naast de afbraak van het bijgebouw is er vooral veel gerestaureerd. “In het oude deel van Het Steen zijn er al heel wat restauratiewerken uitgevoerd. Aan de binnenzijde zijn houten balken en spanten hersteld. Het grootste deel van de glas-in-loodramen is hersteld en opnieuw geplaatst. Na een bouwhistorisch onderzoek is het bepleisteren nu opgestart”, vertelt projectleider Raf Jacobs.

“Aan de buitenkant is het schrijnwerk hersteld en vernist. Bij de helling aan de inkom is er steenherstel uitgevoerd en werd de balustrade teruggeplaatst. Bepaalde historisch incorrecte delen zijn verwijderd. Het vernieuwen en aanpassen van de daken is grotendeels achter de rug. Onder de daken zijn er voorzieningen getroffen voor gierzwaluwen. Enkele neststenen zijn inmiddels in gebruik genomen door deze beschermde vogelsoort. De restauratie van de spits van de boekentoren is momenteel nog in uitvoering.”