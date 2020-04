Restaurantuitbaters betrappen inbrekers Toon Verheijen

19 april 2020

08u36 6 Antwerpen De lokale recherche is een onderzoek gestart nadat een patrouilleploeg zaterdagnacht dankzij de eigenaars van een restaurant in de Cardixstraat twee inbrekers heeft kunnen arresteren.

De zaakvoerders zagen in hun zaak iemand rondlopen en buiten leek er iemand op wacht te staan. De restaurantuitbaters konden de twee ter plaatse houden totdat de politie er was. De 38-jarige man en de 31-jarige vrouw staan bij de politie gekend als veelplegers. De man had inbrekersmateriaal bij en was via het keldergat het pand binnengedrongen. De twee worden voor de onderzoeksrechter geleid.