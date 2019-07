Restaurants in Park Den Brandt weer open na granaataanslag en brandstichting: “Géén banden met criminele milieus” Sander Bral

17 juli 2019

15u17 26 Antwerpen De restaurants in het Antwerpse Park Den Brandt waar woensdagochtend een granaat gevonden werd en brand werd gesticht, konden enkele uren later alweer geopend worden. Het parket onderzoekt alle pistes rondom de aanslagen op de twee zaken met dezelfde eigenaar. “Wij hebben géén banden met criminele milieus.”

Na een hectische maand maart vol granaataanslagen en brandstichtingen in en rond de stad Antwerpen, bleef het een tijdje relatief rustig de laatste maanden. Tot deze week dan. Maandag was een shishabar in Willebroek het doelwit van een granaataanslag en woensdagochtend werd een springtuig door het raam van Grand Café Den Brandt geworpen in het gelijknamige Antwerpse park aan de Beukenlaan. Het restaurant is nog maar net geopend voor de zomer.

“Er werd een explosief gevonden aan de voorzijde van de zaak”, bevestigt Wouter Bruyns van de lokale politie. “Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het springtuig in te schatten en de situatie te beveiligen.” De ontmijningsdienst liet in de loop van de voormiddag een voorwerp gecontroleerd tot ontploffing brengen naast het restaurant.

Sporen van brandstichting

In de nacht van dinsdag op woensdag, rond half vijf, werd de politie al richting het kasteeldomein gestuurd. “Er waren verschillende inbraakalarmen”, gaat Bruyns verder. “Bij nazicht van eventuele verdachte omstandigheden werd er rookontwikkeling vastgesteld in restaurant Murni. We hebben meteen de brandweer laten uitrukken. De schade bleef gelukkig beperkt, gezien de omstandigheden. Er zijn sporen van opzettelijke brandstichting. Het onderzoek is lopende, meer details kunnen we daarover niet vrijgeven.”

Alle pistes

Dat onderzoek wordt geleid door het parket van Antwerpen. “Alle pistes worden onderzocht”, benadrukt parketwoordvoerder Caroline Vanderstokker. “Ook een mogelijk link naar het drugsmilieu, alhoewel daar op dit moment geen directe aanwijzing voor is.”

Grand Café kon woensdag rond half tien al terug geopend worden, het gebroken raam werd in de loop van de dag hersteld. In restaurant Murni was de schade groter. Met man en macht was het personeel woensdagvoormiddag in de weer om de zaak terug op orde te krijgen en de brandgeur weg te werken. Rond het middaguur gingen ook de deuren van Murni terug open. De zaakvoerder van beide restaurants is Wim Van der Borght, gekend in de Antwerpse horecawereld en betrokken bij festivals zoals Elrow Town en Fire Is Gold.

In het duister tasten

“De eerste klanten hebben woensdagmiddag al lekkere mosselen gegeten op het terras van Grand Café”, klinkt Wim opvallend enthousiast. “Beide restaurants zijn veilig verklaard en de site werd al snel terug vrijgegeven. Over de omstandigheden weten wij zelf niks. Het is in het duister tasten en erop rekenen dat politie en parket hun werk doen.”

“Ik begrijp dat er bij dat soort incidenten in Antwerpen meteen naar het drugsmilieu gerefereerd wordt maar ik ben daar heel formeel in: wij zijn een legitieme organisatie met 215 werknemers en hebben géén banden met criminele organisaties.”