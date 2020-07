Restaurant The London serveert dessert en pralines in de vorm van Havenhuis Annelin Marien

11 juli 2020

11u38 2 Antwerpen Met zicht op het water van het Kattendijkdok en het Havenhuis, krijg je in restaurant The London een apart stukje Antwerpen op je bord. Letterlijk trouwens. Het nagerecht op basis van mangistan, kokosnoot en pandan is een replica van het Havenhuis, het architecturale kunstwerk van Zaha Hadid. Net als de chocolaatjes bij de koffie.

Voor Tommy Cavalière en Thalissa Kraus is The London, gelegen in de Amsterdamstraat aan de Londenbrug, hun eerste eigen restaurant. Tommy werkte jarenlang bij sterrenrestaurant ‘t Zilte, maar het werd tijd voor de volgende stap: een eigen zaak. Toen die plannen vorm kregen, maakte het duo eerst nog een culinaire reis rond de wereld. Zo werden Zuidoost Azië, Oceanië, Zuid- en Centraal-Amerika de inspiratie voor de gerechten in The London. Om de drie maanden zullen er nieuwe gerechten op de kaart staan met invloeden uit een ander land. Momenteel is dat Indonesië: denk aan een Balinese kippensaté met trassi sambal salsa en melasse.

Maar voor het nagerecht gingen Tommy en Thalissa het minder ver zoeken. Hun dessert is een replica van het Havenhuis, al zullen de smaken van het dessert ook variëren naargelang wat er op het menu staat. Op dit moment smaakt het Havenhuisje naar Indonesië: de oude brandweerkazerne onderaan is een biscuit met pandan (een Aziatische smaakmaker), de ‘boot’ is van witte chocolade met kokos en mangostan. Daarbij komt nog een coulis van mango en een yuzu-ijsje.

(lees verder onder de foto)

“Ik heb het Havenhuis altijd al een prachtig gebouw gevonden”, aldus Tommy. “Omdat we nog maar sinds donderdag open zijn, zocht ik iets wat ons uniek zou maken, en dat moest iets met de haven te maken hebben. We bevinden ons op nog geen vijf minuten van de Londenbrug, vanop ons terras zie je het Havenhuis, dus dacht ik: waarom geen dessert in de vorm van het prachtige gebouw van Zaha Hadid?”

(lees verder onder de foto)

Tommy trok zijn stoute schoenen aan, en vroeg aan Zaha Hadid Architects of hij de beeltenis van het gebouw mocht gebruiken. Die toestemming kreeg hij, en in samenwerking met chocolatier Jitsk begon hij met pralines en het dessert in de vorm van het Havenhuis. “Ik heb nog met Jitsk gewerkt in ‘t Zilte, het klikte altijd al tussen ons”, aldus Tommy. “Met zijn technische kennis is er een heel mooie samenwerking ontstaan. De pralines werden ‘PortAntjes’ gedoopt: witte chocolade met praliné, donkere chocolade met gezouten karamel en melkchocolade met koffie. Ze zijn ook verkrijgbaar via een webshop. Een perfect relatiegeschenk!”

