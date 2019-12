Restaurant ‘t Zilte van Viki Geunes verhuist, maar blijft in het MAS Annelin Marien

13 december 2019

13u18 0 Antwerpen Tweesterrenrestaurant ‘t Zilte van Antwerpse chef Viki Geunes sluit in maart 2020 de deuren van haar huidige vestiging in het MAS, maar maakt geen al te verre verhuis: in april heropent het restaurant op een andere locatie in het museum, en ook het concept van het restaurant verandert.

‘t Zilte ruilt het noordelijke havenzicht in voor een uitzicht op de Antwerpse skyline, maar het MAS blijft wel de thuishaven van het sterrenrestaurant. “Dit is voor ons letterlijk een 180°-wissel, en daarmee wil ik een totaalherbronning van het restaurantconcept beginnen”, laat Geunes weten. “Ik wil nog meer inzetten op pure gastronomische beleving, ik wil 't Zilte nog meer ‘uitpuren’ en uitdiepen, ons volledig heruitvinden. ‘t Zilte blijft wel ‘t Zilte, we slaan geen drastisch andere weg in, en komen eten in ons restaurant is sowieso een totaalbeleving. Maar het kan altijd beter, en de klanten mogen vanaf april een andere beleving verwachten.”

Na bijna 10 jaar is ‘t Zilte dus klaar voor een nieuwe episode, met naast een nieuwe beleving en gastronomie, een volledig nieuw interieur en een andere locatie in het MAS. In maart 2020 sluit ‘t Zilte op de huidige locatie, in april heropent het restaurant. “Hiermee stapt ons team en restaurant het volgende decennium in met een volledig nieuwe culinaire ervaring voor onze gasten,” aldus Viki Geunes. Of dit kadert in de zoektocht naar een derde ster? “Dat laat ik nog in het midden: twee sterren kunnen één worden, twee kunnen er ook drie worden, we zullen zien”, laat Geunes nog weten.