Restaurant Sjalot en Schanul wordt Notios: “Anthony en Wim waren voor ons als twee engeltjes die neerdaalden” David Acke

09 juni 2020

15u37 1 Antwerpen Op 1 juli opent restaurant Notios de deuren in het pand waar 27 jaar lang het restaurant Sjalot en Schanul van Marieke en Chrisje gevestigd was. De dames maken nu plaats voor de mannen. Anthony en Wim zullen er samen een mediterraans restaurant openen. Chrisje en Marieke trekken naar hun ‘zeetje’ en zullen er naast uitwaaien en tot rust komen ook werken aan hun eerste kookboek met recepten van hun Sjalot en Schanul.

Alleen maar blije gezichten in restaurant Sjalot en Schanul aan de Oude Beurs in Antwerpen. Chrisje en Marieke stelden er trots en tevreden de overnemers voor van hun geesteskindje waar ze ruim 27 jaar al hun liefde en passie hebben ingestoken. Vanaf 1 juni wordt Sjalot en Schanul het mediterraanse restaurant Notios - wat zuiders betekent in het Grieks - van Anthony Tzikis en Wim Van Campenhout. Twee vrienden die elkaar kennen via de horeca en die samen de droom koesterden een eigen restaurant uit te baten in hartje Antwerpen. Het pand eens toevallig voorbij wandelen was voor hen genoeg om op slag verliefd te worden.

Voor Chrisje en Marieke waren zij de ideale kandidaten om hun zaak over te nemen. “We hadden al enkele aanbiedingen gekregen maar die weigerden we, bij Anthony en Wim hadden we meteen een heel goed gevoel. Het klikt gewoon, ook omdat zij diezelfde sfeer die wij nastreefden willen verder zetten. Dat zuiderse sprak ons enorm aan en eigenlijk hebben we heel snel beslist met hen in zee te gaan”, vertelt Marieke. “Het waren net twee engeltjes die voor ons neerdaalden”, lacht Chrisje.

We willen een warme sfeer waar iedereen zich meteen welkom voelt. Waar gezelligheid en lekker eten voorop staat. Anthony Tzikis

Visgerechten en stoofpotjes

Anthony zal achter het fornuis staan en zuiderse gerechten bereiden, Wil zal instaan voor de zaal en de bar. “We willen een warme sfeer waar iedereen zich meteen welkom voelt. Waar gezelligheid en lekker eten voorop staat. Het zal een mix worden van visgerechten, veel groenten, dipsausjes en stoofpotjes uit de Griekse, Spaanse en Portugese keuken”, zegt Anthony. Beiden hebben in elk geval al meer dan voldoende ervaring in de horeca. Anthony baat al 8 jaar zijn restaurant Tzikis Ouzeri uit samen met zijn broer in Keerbergen, Wim heeft zijn restaurant Den Dijkraad 2.0 in Bornem. Notios wordt dus hun tweede restaurant.

Kookboek

De komst van Anthony en Wim naar de Oude Beurs betekent een afscheid voor Marieke en Chrisje van hun Sjalot en Schanul. Zij zijn ondertussen, net voor het ingaan van de lockdown, verhuisd naar ‘hun zeetje’. Het was hun droom en die hebben ze nu verwezenlijkt. Een nieuw restaurant komt er niet, “anders zouden we hier nooit zijn weggegaan”, maar het koppel is wel volop bezig met het maken van een kookboek. Een droom maar waar de tijd voor ontbrak.

We willen het verhaal van Sjalot en Schanul vertellen in een culinair leesboek. Een droom die we al jaren hebben maar waar we nooit tijd voor vonden. Chrisje en Marieke

“Eigenlijk willen we het verhaal van Sjalot en Schanul in een soort culinair leesboek vertellen. Waarin we het verhaal achter onze gerechten vertellen samen met de recepten. Al onze gerechten hadden bijzondere namen zoals ‘Tante Tis’. Dat was een pasta met groenten en kip. Tante Tis verwijst naar mijn moeder en dit pasta gerecht was haar favoriete gerecht”, lacht Marieke. “De basis van het boek is er al en ook een uitgeverij hebben we al gevonden. Nu is het teksten schrijven en foto’s laten maken. We willen geen traditioneel kookboek dus we zijn nu volop aan het kijken hoe we het allemaal in elkaar gaan krijgen”, vult Chrisje aan.

Gelachen en gedanst

En daarnaast? “Uitwaaien, tot rust komen en genieten. En dan zien we wel wat de toekomst brengen”, klinkt het bijna in koor. “Sjalot en Schanul was een fantastische periode in ons leven. Hier is gelachen, gedanst en gefeest. Als we terugkijken op deze periode kunnen we alleen maar heel tevreden zijn met wat we hier verwezenlijkt hebben. Maar dat zou nooit gelukt zijn zonder die ongelofelijke steun van onze familie, vrienden en de vele klanten die we hier hebben verwelkomt. We kunnen die mensen alleen maar enorm bedanken.”